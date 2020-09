Google kondigt Android 11 Go aan: meer privacy en sneller

Google heeft Android 11 Go aangekondigd, een lichtere versie van het besturingssysteem speciaal voor betaalbare smartphones met minder krachtige specificaties. De update komt dit najaar uit en biedt privacyverbeteringen en verbeterde snelheid

Lees verder na de advertentie.

Android 11 Go onthuld: betere privacy en sneller

Google bracht eerder al de reguliere versie van Android 11 uit. De Go-versie van het besturingssysteem is bedoeld voor goedkope smartphones met minder dan 2 GB werkgeheugen. Ook heeft het besturingssysteem minder krachtige specificaties nodig om alsnog soepel te draaien.

Het lichte besturingssysteem is nu beschikbaar voor telefoons met maximaal 2 GB, voorheen lag de grens nog bij 1.5 GB. Apps starten tot 20 procent sneller op in dan met Android 10 Go, aldus Google.

Android 11 (Go-editie) heeft verschillende nieuwe privacy- en beveiligingsverbeteringen. Zo kunnen gebruikers dankzij de optie ‘Alleen deze keer’ ervoor kiezen om apps eenmalige permissie te geven voor toegang tot de camera locatie of microfoon. Gebruik je de app opnieuw, dan moet je ‘m dus opnieuw toestemming geven om bepaalde onderdelen van je smartphone te gebruiken.

Als je een app langere tijd niet gebruikt, dan worden de permissies van die app automatisch door Android 11 Go ingetrokken. Dat is wel zo fijn, want dan wordt er niet zonder jouw medeweten data verzameld. De reguliere versie van Android 11 biedt dezelfde verbetering. Go-gebruikers leveren op dit punt, vergeleken met het zwaardere besturingssysteem, dus niks in.

Nu ook gebarenbediening Go-gebruikers

Een andere nieuwe functie die Google introduceert met Android 11 Go is gebarenbediening. Het is nu mogelijk om naar het startscherm te gaan, tussen verschillende apps te schakelen en achteruit te navigeren met eenvoudige gebaren. Deze functie is al aanwezig in het zwaardere besturingssysteem sinds Android Pie, maar vindt nu ook zijn weg naar de Go-versie.

Tot slot gaan de notificaties in Android 11 Go op de schop. Gesprekken worden nu losgekoppeld van andere notificaties en ook bovenaan in de notificatiebalk weergegeven. Door deze eenvoudige verbetering wordt het makkelijker dan ooit om belangrijke gesprekken te beheren.

De eerste lichting smartphones met Android 11 (Go-editie) worden naar verwachting dit najaar aangekondigd. Helaas noemt Google geen specifieke datum. Op de hoogte blijven en als één van de eersten de releasedatum van lichte besturingssysteem horen? Schrijf je dan zeker in voor onze Android Planet-nieuwsbrief en download de Android Planet-app.