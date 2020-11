Android 11 is al maanden uit, maar er zijn nog nauwelijks smartphones waar je de update op kan installeren. De ene fabrikant test nog in gesloten bèta’s, de ander start pas in 2021 met de uitrol of wil zelfs niets concreets kwijt. Ondertussen verschijnen nieuwe smartphones vooral met Android 10.

Android 11 installeren nog bijna onmogelijk

Google bracht de eerste bèta van Android 11 in juni uit. Er volgden meer testversies en in september is de definitieve update uitgekomen. Traditiegetrouw was die direct beschikbaar voor Pixel-smartphones. Interessant vond ik Googles mededeling dat de software-update ook snel beschikbaar zou komen voor toestellen van Oppo, OnePlus, Xiaomi en Realme.

Tien weken later is dit de balans. Oppo heeft net een Android 11-update uitgebracht voor de Find X2 en X2 Pro; een aardige start. OnePlus zegt dat je de update al weken kan installeren op de OnePlus 8 en 8 Pro. Op mijn 8 Pro kan dat nog niet en van vijf andere gebruikers hoor ik hetzelfde. Maar oké, de update is officieel beschikbaar.

En daar houdt het op. Xiaomi test Android 11 op de Mi 10 en Mi 10 Pro in gesloten bèta’s, zonder aan te geven wanneer de daadwerkelijke update uitkomt. Waarschijnlijk duurt dat nog even, want volgens Android Central is de nieuwste bèta ‘halfbakken’ en ‘nog niet klaar voor de consument’. Realme – een zustermerk van Oppo en OnePlus – test de update op kleine schaal voor slechts één toestel. Geduld lijkt een schone zaak.

Nokia biedt geen bèta’s aan, maar zegt een handvol toestellen nog voor de jaarwisseling te updaten. Als het goed is kun je straks Android 11 installeren op onder meer de Nokia 8.3 5G, maar het bedrijf heeft er ook een handje van updates uit te stellen. Bovendien was Nokia een paar jaar geleden aanzienlijk sneller met het updaten van zijn (duurdere) smartphones.

Samsung werkt aan bèta’s

Samsung verbetert zijn updatebeleid juist. Nog niet zolang geleden had het bedrijf de reputatie zijn smartphones langzaam en relatief kort te updaten. Dit jaar maakte Samsung bekend dat veel toestellen niet langer twee maar drie jaar updates krijgen, en voor modellen als de Galaxy S20 en Note 10 zijn al even Android 11-bèta’s beschikbaar.

De definitieve update voor de S20-reeks moet nog dit jaar verschijnen. De Android 11-update voor de Galaxy S10– en Note 10-series lijkt vertraging op te lopen door een bug. Goedkopere smartphones krijgen sowieso pas later een update, zo werd al eerder duidelijk.

Veel merken houden zich stil

Merken als Sony, LG en Motorola hebben nog helemaal geen updateplannen bekendgemaakt. Huawei houdt de lippen ook stijf op elkaar. De fabrikant gaat zwaar gebukt onder een Amerikaans handelsverbod en heeft daarom grote moeite met het updaten van bestaande en nieuwe smartphones. Krijgt de splinternieuwe en peperdure Huawei Mate 40 Pro – die geen Google-certificering draagt – een Android 11-update? Een woordvoerder antwoordt ontwijkend.

Kunnen Huawei en Honor Android 11 wel installeren?

Honor, tot deze week een dochtermerk van Huawei, is vanwege de handelssancties verkocht aan een consortium Chinese bedrijven. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor het updatebeleid van Honor-toestellen. Mogelijk krijgt Honor weer toegang tot Googles hulpmiddelen en kan het zijn smartphones updaten naar Android 11. Een woordvoerder kan er echter niets over zeggen.

Zelf denk ik dat de kans groter is dat de Verenigde Staten de nieuwe eigenaren van Honor ook op de zwarte lijst zetten. Het consortium is namelijk in handen van de Chinese overheid en de handelsoorlog tussen de VS en China woedt voort.

Nieuwe toestellen nog met Android 10

Waar ik me helemaal over verbaas, is dat er nog steeds aan de lopende band smartphones met Android 10 verschijnen. Maanden na de release van Android 11 lanceren onder meer Motorola, Oppo, Samsung, OnePlus en Xiaomi vrolijk toestellen met de Android-versie van het jaar ervoor.

En het treurige is: eigenlijk moet het mij helemaal niet verbazen, want het gaat al jaren zo. Google belooft elk jaar dat de nieuwste Android-versie sneller naar bestaande én nieuwe toestellen komt, maar de praktijk wijst vaak anders uit. Een fabrikant die nu een smartphone wil uitbrengen met Android 9.0 (Pie), ontvangt geen Google-certificering omdat de versie gedateerd is. Naar mijn mening mag Google deze regel per direct toepassen op Android 10, zodat er alleen nog toestellen met Android 11 in de winkels verschijnen.

Niet alleen omdat je als consument dan meteen aan de slag kunt met de meest recente Android-versie, maar ook om een einde te maken aan de updatespelletjes van sommige fabrikanten. Dan heb ik het onder andere over Motorola en OnePlus.

Deze merken brengen vandaag de dag nog Android 10-smartphones uit, waaronder de Moto G 5G, OnePlus Nord N10 5G en Nord N100. Deze toestellen krijgen één Android-update. Inderdaad: Android 11. En inderdaad: de versie die al maanden beschikbaar is op het moment dat de toestellen de verkoop ingaan. Een Android 11-update voelt daarom als niet meer dan logisch, maar de fabrikanten vinden het niet nodig om in 2021 een Android 12-update uit te rollen.

Waarom ze dat niet doen? Een uitgekleed updatebeleid bespaart tijd en dus geld, waardoor er meer aan de toestellen verdiend wordt. Ik begrijp die strategie, maar heb er geen begrip voor. Merken als Samsung en Nokia (twee of drie Android-updates) pakken dit veel beter aan. Apple blijft bovendien rondjes rennen rond de Android-concurrentie: alle iPhones, inclusief de scherp geprijsde iPhone SE 2020, krijgen vier tot vijf jaar iOS-updates.

Een directe vergelijking maken tussen iPhones en Android-smartphones blijft lastig, want Apple heeft veel meer controle over de hard- en software van zijn toestellen. De kracht van Android is dat fabrikanten uiteenlopende smartphones en softwareschillen uitbrengen, maar de trage uitrol van Android 11 laat maar weer eens zien dat het updatebeleid een pijnpunt blijft. Als je het mij vraagt, is het tijd dat Google hier meer werk van gaat maken.