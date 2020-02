‘Android 11 bevat aparte vensters voor notificaties en snelle instellingen’

De eerste preview voor ontwikkelaars van Android 11 is afgelopen week vrijgegeven. In die Developer Preview zijn nu aanwijzingen gevonden voor het scheiden van notificaties en toggles in aparte vensters.

Android 11: notificaties en snelle instellingen

De instelling is gevonden door XDA-Developers bij het uitpluizen van de broncode. Hoe je de mogelijkheid handmatig aanzet, noemt de website echter niet. Op de notificatiebalk verschijnt een streepje in het midden als je de functie activeert. Dat is de scheiding, tussen de verschillende veegbare zones van de notificatiebalk.

Als je in Android 11 de notificatiebalk vanaf de linkerzijde naar beneden veegt open je namelijk de notificaties. Kies je voor een veeg aan de rechterkant dan open je de snelle instellingen. Daarmee maak je dus nog sneller een keuze voor wat je precies wilt openen. XDA heeft van deze nieuwe functie ook een korte video gemaakt, waarin de werking wordt getoond.

In huidige Androidversies, en ook in Android 11, zie je enkele toggles en wat notificaties als je de balk omlaag trekt met een vinger. Om alle snelle instellingen te zien, moet je de balk nogmaals omlaag trekken. Direct alle toggles zien? Dan trek je de balk met twee vingers tegelijkertijd omlaag.

Al bekend van oudere Androidversies

Of de functie ook in Android 11 wordt ondergebracht is nog de vraag. Deze functionaliteit is dus gevonden in een vroege previewversie van het nieuwe besturingssysteem. Daarin test Google ook nieuwe functies, die vervolgens wel of niet in de uiteindelijke versie worden ondergebracht.

Enkele jaren geleden was een soortgelijke functie ook al te vinden in Android en ook verschillende custom roms bevatten deze mogelijkheid. Tot slot is ook in iOS van Apple zo’n functie aanwezig. Een veeg vanaf de bovenkant van het scherm aan de rechterkant opent de snelle instellingen of toggles, een veeg aan de linkerkant toont alle notificaties.

