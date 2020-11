Zit je te wachten op de update van Android 11 voor de OnePlus 8 of 8 Pro? Dan hebben we goed nieuws, want de nieuwe software is vanaf nu direct te downloaden in Nederland. We laten zien hoe je de upgrade downloadt.

Android 11 voor OnePlus 8 (Pro) in Nederland

Vanaf nu rolt Android 11 uit via een zogenaamde ota-update voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Zo’n update staat voor over the air en dat betekent dat de software direct op jouw toestel te downloaden en installeren is.

De update rolt uit in fases, waardoor het nog even kan duren, voordat ook jij ‘m ziet. Checken of de update al voor jouw toestel klaarstaat doe je via onderstaande stappen.

Pak je OnePlus 8 (Pro) erbij Open de instellingen; Scrol naar ‘Systeem’ Klik deze aan; Tik op ‘Systeemupdates’ Laat je toestel zoeken naar updates.

De update (voor de OnePlus 8 Pro) is 2925MB groot, dus downloaden via een stabiele wifi-verbinding is een aanrader. Na de installatie gebruik je je telefoon weer zoals je gewend bent, maar kun je wel gebruikmaken van alle Android 11-mogelijkheden en snufjes die OnePlus eraan heeft toegevoegd.

Je gegevens blijven behouden bij een ota-update, maar zorg er uiteraard altijd voor dat je een goede back-up hebt van je gegevens. Android 11 was al eerder op de 8-serie te installeren via de Oxygen Updater-app of via het handmatig flashen ervan. Nieuwe software installeren via een ota-update is echter de meest gebruikte en makkelijke manier.

Nieuw in Android 11 en OxygenOS 11

OnePlus legt een laagje over Android 11 heen: OxygenOS 11. Die schil staat bekend om de weinige aanpassingen die daaraan zijn doorgevoerd. De nieuwe variant is vooral aangepast qua uiterlijk, waardoor het geheel een stuk minder lijkt op OxygenOS zoals je gewend bent. Lees daarover ook ons opiniestuk dat we eerder publiceerden.

Het doel van de fabrikant is om toestellen met deze software beter te kunnen bedienen met een hand. Daarnaast zijn er andere aanpassingen doorgevoerd. Zo kun je bijvoorbeeld eindelijk gebruikmaken van een always on-display en zo altijd de tijd, notificaties of de datum zien.

De OnePlus 8T kwam standaard al met Android 11 en in onze 8T review gaan we ook in op de nieuwe software. Bekijk ook onderstaande video, waarin we je in een paar minuten bijpraten over de smartphone.

Houd tot slot Android Planet ook goed in de gaten voor meer OnePlus-nieuws. Zo verschijnt er binnenkort een vergelijking tussen Android 10 en Android 11 op de OnePlus 8 Pro met daarbij onze bevindingen.

