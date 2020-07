Android 11-release is op 8 september volgens een officiële Google-video

Het lijkt erop dat Google de release-datum van Android 11 op een aparte manier heeft verklapt. Een recent gepubliceerde Google-video voor ontwikkelaars vermeldt dat Android 11 op 8 september wordt uitgebracht

Android 11-release op 8 september

Toen de publieke bèta verscheen, kwamen we alles te weten over de functies en veranderingen van Googles komende Android-versie. Het enige wat we tot nu niet wisten, was de release-datum van Android 11. Dit raadsel lijkt nu opgelost door een video die Google heeft gepubliceerd voor zijn “Hey Google” Smart Home Summit op 8 juli.

In slechts een paar seconden van de 18 minuten durende video is een slide te zien die de lanceringsdatum van Android 11 toont. De dia heeft als titel “Checklist voor 8 september Android-lancering” en is bedoeld om ontwikkelaars voor te bereiden. De nadruk van de presentatie ligt echter niet op de lanceringsdatum.

In plaats daarvan gaat het vooral om technische aspecten die belangrijk zijn voor smart home-ontwikkelaars als Android 11 uitkomt. Hoewel de context van de video vrij logisch is, blijft het opvallend hoe subtiel Google de release-datum verklapt. Dit is echter de enige reden om een Android 11-lancering op 8 september in twijfel te trekken.

Waarom 8 september logisch is

Toen de publieke Android 11-bèta uitkwam, liet Google weten dat ontwikkelaars 11 weken de tijd hadden om het uit te proberen. Dit was op 15 juni, wat betekent dat Android 11 mogelijk eind augustus of begin september verschijnt. Dit komt aardig overeen met de datum in de video.

Daarnaast verscheen Android 10 begin september en is het gebruikelijk dat nieuwe versies op een maandag lanceren. In eerste instantie lijkt 8 september dan onaannemelijk, aangezien dit op een dinsdag is. Een erg logisch verklaring hiervoor is dat het op maandag 7 september Labor Day is in Amerika, wat voor veel mensen een vrije dag is.

Ook het schema dat Google eerder deelde komt overeen met de datum die de video noemde. Er staat dat de update in het derde kwartaal van 2020 officieel wordt uitgebracht. In combinatie met alle bovenstaande redenen lijkt het er dus op dat we de definitieve Android 11-update op 8 september gaan zien.

Wij hebben de bèta-versie al geprobeerd en laten jou weten wat we ervan vinden. Benieuwd hiernaar? Lees dan onze eerste indruk van Android 11.

