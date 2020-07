De definitieve release van Android 11 laat nog even op zich wachten, maar Google is wel druk met het testen van de update. In dit overzicht lees je welke smartphones waarschijnlijk worden bijgewerkt en straks met alle nieuwe features aan de slag kunnen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het grote Android 11 update-overzicht

Fabrikanten brengen aan de lopende band nieuwe Android-smartphones uit en daardoor zijn er honderden toestellen in Nederland en België te koop. Hierdoor is het waarschijnlijk moeilijk om door de bomen het bos te zien, zeker als het om updates gaat. Iedere fabrikant heeft een ander updatebeleid en het kan per smartphone verschillen of en welke updates je krijgt.

Later dit jaar verschijnt Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Veel fabrikanten hebben nog niet bekendgemaakt welke smartphones een Android 11-update ontvangen, maar we kunnen wel een inschatting maken. In de lijst hieronder hebben we tussen haakjes aangegeven of een smartphone wordt bijgewerkt.

Let op: alles is onder voorbehoud en de plannen van fabrikanten zijn nog niet officieel.

Wanneer is Android 11 te downloaden?

De eerste versie van Android 11 werd in februari uitgebracht en op dit moment wordt de update door Google (en gebruikers met een Pixel-telefoon) getest. De definitieve release vindt later dit jaar plaats, waarschijnlijk in augustus of september. De update is dan beschikbaar voor Googles eigen toestellen, waarna telefoons van andere fabrikanten volgen.

Dit Android 11 update-overzicht is voor het laatste bijgewerkt op 16 juli 2020.

Google

Met een smartphone van Google kun je er op rekenen dat je Android-updates als eerste ontvangt. Heb je een Pixel 2 of nieuwer, dan kun je later dit jaar direct Android 11 downloaden. De originele Pixel valt helaas buiten de boot.

Samsung

Samsung heeft zijn updateplannen voor Android 11 nog niet bekendgemaakt, maar de fabrikant is duidelijk over hoe lang zijn smartphones updates krijgen. Daardoor kunnen we al een goede inschatting maken. De conclusie: als je een recente Samsung-telefoon hebt, dan kun je straks aan de slag met Android 11.

Nokia

Het Finse HMD Global, dat de Nokia-smartphones maakt, is – net als Google en OnePlus – erg snel met het uitbrengen van Android-updates. Een overgroot deel van Nokia’s line-up wordt bijgewerkt, al vallen de toestellen uit 2018 (en ouder) waarschijnlijk uit de boot, omdat ze al twee grote Android-upgrades hebben gekregen.

OnePlus

OnePlus heeft een uitstekende staat van dienst als het gaat om het uitbrengen van Android-updates. De meeste recente toestellen van de fabrikant krijgen waarschijnlijk een update. Check onze verwachtingen hieronder.

Motorola

Motorola is langzaam met zijn updates. Het duurt al gauw zes maanden of langer voor grotere updates verschijnen. Moto G-toestellen krijgen doorgaans één grote Android-update, maar sommige toestellen ontvangen er meer (of minder). Het overzicht met onze verwachtingen lees je hieronder.

Sony

Sony is netjes en vlot met updates, wat betekent dat de meest recente smartphones van het bedrijf worden bijgewerkt – en dus niet lang hoeven te wachten. Heb je een oudere Sony-telefoon, dan val je waarschijnlijk wel buiten de boot voor de Android 11-update.

LG

LG heeft geen al te beste staat van dienst als het om Android-updates gaat, maar bezitters van een relatief nieuwe smartphone kunnen wel een Android 11-upgrade verwachten. Dit zijn onze verwachtingen:

Xiaomi

Xiaomi vindt het gelukkig erg belangrijk om zijn smartphones up-to-date te houden en geeft de belangrijkste toestellen dan ook een update, zo verwachten we. Ook als je een goedkopere telefoon hebt, kun je straks waarschijnlijk updaten naar Android 11. Dit is onze voorspelling:

Oppo

Het updatebeleid van Oppo is nogal onduidelijk, maar we hebben toch een inschatting gemaakt. Zodra de plannen van de fabrikant bekend zijn, passen we de lijst uiteraard aan.

Wat is er nieuw in de Android 11-update?

Met Android 11 zet Google in op privacy, chat-apps en het verbeteren van notificaties. Nieuw zijn de chat-bubbels, wat kleine icoontjes van apps zijn die op het scherm van je smartphones blijven staan. Hierdoor kun je snel een gesprek hervatten, zonder dat je iedere keer een app hoeft te openen en sluiten.

Daarnaast kun je apps eenmalig toestemming geven tot je locatie (of andere gegevens), waardoor je privacy beter beschermd blijft omdat apps dan niet op de achtergrond kunnen meekijken. Verder gaan de notificaties in Android 11 op de schop. Gesprekken worden nu losgekoppeld van andere notificaties en ook bovenaan in de notificatiebalk weergegeven.

Dit is fijne verbetering, aangezien je eerst je WhatsApp’jes en sms’jes ziet (en daarop kan reageren) en dan pas andere meldingen die waarschijnlijk belangrijk zijn.

→ Lees ook onze versiepagina van Android 11 en de Android 11 preview voor meer informatie

Staat jouw toestel niet in de lijst? Geen paniek, misschien wordt je smartphone alsnog door de fabrikant bijgewerkt. De plannen van fabrikanten zijn immers nog niet bekend. Reageer hieronder met de naam van jouw toestel en we voegen het aan het overzicht toe!