Android 11 gaat updaten gebruiksvriendelijker maken. Updates worden voortaan namelijk verplicht op de achtergrond uitgevoerd, waardoor jij het toestel kunt blijven gebruiken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 11 maakt updaten gebruiksvriendelijker

Dat blijkt uit een nieuw stukje code in de testversie van Android dat werd opgepikt door XDA Developers. De toevoeging is behoorlijk technisch van aard, maar het komt erop neer dat nieuwe smartphones straks een zogeheten A/B-partitie-check moeten doorlopen.

Hierbij worden noodzakelijke systeembestanden in ‘partities’ onderverdeeld, oftewel gedeeltes. Belangrijke bestanden, zoals het Android-systeem, blijven in vakje A staan, terwijl updates worden uitgevoerd in het B-vak. Onderstaand plaatje verduidelijkt de situatie.

Deze methode levert twee voordelen op voor smartphonegebruikers. Ten eerste zorgt het ervoor dat je straks Android-updates kan uitvoeren terwijl je je telefoon blijft gebruiken. Je hoeft het toestel dus niet direct na installatie opnieuw op te starten, zoals nu het geval is.

Daarnaast gaat deze controle ervoor zorgen dat updates in Android 11 veiliger worden. Stel dat een update onverhoopt niet goed is, dan merk je hier in principe niets van. De update vindt namelijk plaats in het ongebruikte gedeelte.

A/B-partities zijn al langer onderdeel van Android, maar fabrikanten waren tot nog toe niet verplicht om updates via deze methode uit te brengen. Dat gaat in Android 11 dus waarschijnlijk veranderen. De kans is namelijk klein dat Google dit besluit nog terugdraait.

Ook interessant: Dit komt er kijken bij het maken van een beveiligingsupdate



Meer over de nieuwe Android-versie

De opvolger van Android 10 verschijnt waarschijnlijk deze zomer. Voordat het zo ver is brengt Google diverse testversies voor ontwikkelaars uit. Hierdoor weten we al enigszins welke nieuwe functies Android 11 met zich mee gaat brengen.

Ten eerste kan het besturingssysteem overweg met 5G, de nieuwe internetstandaard die later dit jaar in Nederland van start gaat. Ook is Android 11 geoptimaliseerd voor smartphones met opvouwbare schermen, zoals de Galaxy Fold en Huawei Mate Xs.

→ Lees verder over het nieuwe besturingssysteem op onze Android 11-overzichtspagina.