Android 11 is de meest gebruikte Android-versie van dit moment

Android 13 is al bijna beschikbaar, maar op het moment van schrijven is versie 11 veruit het populairst. Hoe dit kan en waarom het minder erg is dan het klinkt, lees je hier.

Van alle gebruikte Android-telefoons draaien de meeste op Android 11

Updates zijn al jaren het grootste pijnpunt van smartphones met het mobiele besturingssysteem. Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op – zeker nu Samsung zijn toestellen vier tot vijf jaar van updates ondersteunt. Uit Googles meest recente Android-distributiegrafiek blijkt echter dat het grootste deel van de huidige Android-smartphones nog draait op Android 11. Deze software is inmiddels bijna twee jaar oud en Google heeft Android 13 al officieel aangekondigd.

Android 11 draait nu op 28,3 procent van de gebruikte Android-smartphones. Android 10 volgt met 23,9 procent en Android 9.0 met 16,2 procent. De meest recente beschikbare Android-versie, versie 12, wordt nog niet in de grafiek getoond. Dat komt wellicht omdat nog maar heel weinig toestellen op de software draaien – en dat is bijna een jaar na release toch wel opvallend.

Googles meest recente Android-distributiegrafiek

In Android-land zijn vooral de midrange-toestellen van maximaal 500 euro erg populair. Deze smartphones krijgen doorgaans niet langer dan twee jaar software-updates – en ze lopen vanaf het begin vaak al achter. Zo draaiden de in april gelanceerde Xiaomi Redmi Note 11-telefoons nog op Android 11, terwijl Android 12 toen al dik zes maanden beschikbaar was.

Niet getreurd, het gaat de goede kant op

Natuurlijk valt het tegen dat het verouderde Android 11 de populairste Android-versie van dit moment is, maar een paar jaar geleden zag de distributietabel van Google er nog veel duisterder uit. Zo draaide ruim een vierde van de gebruikte Android-smartphones in 2016 nog op het drie jaar oude Android 4.4. Er zit dus merkbaar een stijgende lijn in het updatebeleid van smartphonefabrikanten.

De kans is klein dat Android qua versieupdates op een dag kan meten met Apples iOS. Zo draaide begin januari al ruim 72 procent van alle iPhones op het pas vijf maanden oude iOS 15. Dat is echter niet gek, omdat Apple zowel zijn software als hardware zelf maakt. Android draait op honderden verschillende toestellen van tientallen fabrikanten.

Het is logischerwijs dan ook niet haalbaar om alle Android-toestellen op hetzelfde moment van de nieuwste software te voorzien. Met een beetje geluk nemen de komende jaren steeds meer fabrikanten hetzelfde updatebeleid aan als bijvoorbeeld Samsung. Op die manier zal het aantal achterlopende toestellen steeds kleiner worden.

