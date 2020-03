Android 11 waarschuwt als je smartphone verkeerd op draadloze lader ligt

Een kleine, maar handige feature in Android 11 zorgt ervoor dat je een waarschuwing krijgt als je smartphone niet goed oplaadt, als deze op een draadloze lader ligt.

Android 11 en draadloos opladen-melding

De functie is door een Reddit-gebruiker gevonden in de eerste Developer Preview van Android 11, die sinds kort beschikbaar is voor ontwikkelaars. Website 9to5Google nam de proef op de som en zag de waarschuwing ook verschijnen toen ze de Google Pixel 4 XL bewust verkeerd op een draadloze oplader plaatsten.

Onderaan beeld verschijnt dan een melding om de smartphone weer recht op de draadloze oplader te leggen, zodat ‘ie goed oplaadt. Mogelijk kijkt Android 11 hiervoor naar hoeveel stroom er via de draadloze lader binnenkomt.

Dit is handig, want hiermee voorkom je dat jij je smartphone ‘s avonds op de lader legt en er de volgende ochtend achterkomt dat de accu niet vol zit. 9to5Google zag de waarschuwing overigens alleen verschijnen op een Pixel 4 XL, en bijvoorbeeld niet op de Pixel 3 XL. Het is daarnaast onduidelijk of deze functie met de Android 11-update alleen beschikbaar komt voor (specifieke) Pixel-telefoons, of ook op smartphones van andere merken zal verschijnen.

Ook nieuw in Android 11

Google bracht de eerste ontwikkelaarsversie van Android 11 vorige maand uit en komt de komende maanden met meer versies. Naar verwachting verschijnt in mei het publieke bètaprogramma, waar ook ‘normale gebruikers’ met een geschikte Android-smartphone aan kunnen deelnemen. De definitieve Android 11-update verschijnt waarschijnlijk in augustus of september, net als Android-versies.

Android 11 lijkt een minder spannende update te worden dan Android 10, en zich meer te focussen op kleine verbeteringen. Wel nieuw zijn bubbels voor chat-apps en de mogelijkheid om applicaties tijdelijke permissies te geven. Je geeft dan aan dat bijvoorbeeld een chat-app eenmalig toegang heeft tot je locatie of camera, en daarna niet meer. Verder richt Android 11 zich meer op privacy bouwt Google een schermopname-tool in, zodat je makkelijk je scherm kunt opnemen en delen.

Meer weten? Check het ons overzicht met de belangrijkste nieuwe functies van Android 11!

De komende maanden voegt Google meer nieuwe features toe aan Android 11. Blijf op de hoogte door de Android Planet-app te downloaden, check de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief of volg onze website.

