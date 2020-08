Zo maakt Android 11 het invullen van je wachtwoorden makkelijker

Android 11 introduceert niet alleen nieuwe features, maar gaat ook bestaande functies verbeteren. Eén daarvan is Autofill, waarmee het besturingssysteem automatisch je wachtwoorden voor je invult. De functie wordt sneller en handiger.

Wachtwoorden invullen in Android 11

Autofill, een handige functie om gebruikersnamen en wachtwoorden vanuit je wachtwoordbeheerder automatisch in te vullen, moet in Android 11 een stukje beter worden. Wanneer je de functie nu op je Android-telefoon gebruikt, verschijnt op websites en in apps een klein drop down-menu om je inloginformatie te selecteren. Dit werkt in principe prima, maar Autofill is wat traag en soms worden invoervelden niet herkend.

Om daar veranderingen in te brengen, gaat Google volgens Android Police de Autofill-functie integreren in toetsenbord-apps. Dit betekent dat wanneer je wil inloggen, bovenaan het toetsenbord van je Android-toestel jouw wachtwoord voor die website of app verschijnt. Die kun je dan meteen aantikken om vervolgens vlot in te loggen. Dit doet denken aan iOS, waar Autofill op een vergelijkbare manier werkt.

De functie wordt op dit moment getest in Gboard, maar ook andere toetsenbord-apps kunnen dit straks inbouwen. Bovendien werkt het met diverse wachtwoordbeheerder-apps, waarmee je veilige wachtwoorden genereert, bewaart en invult. Toetsenbord- en wachtwoord-apps moeten dit wel zelf inbouwen, dus het kan zijn dat je na de release van Android 11 op app-updates moet wachten.

Meer weten over Android 11?

Google bracht onlangs de derde bèta van Android 11 uit, en volgens geruchten vindt de definitieve release van de update op 8 september plaats. De update is dan eerst beschikbaar voor Googles eigen Pixel-telefoons, zoals de Pixel 4a, Pixel 4 XL en Pixel 3.

Android 11 focust zich voornamelijk op privacy, notificaties en chat-bubbels. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om apps een eenmalige permissie te geven voor bijvoorbeeld je camera, locatie of microfoon. Ook worden app-permissies automatisch ingetrokken als je applicaties langere tijd niet gebruikt.

Verder worden de notificaties in Android 11 onder handen genomen. Gesprekken van chat-apps worden bijvoorbeeld losgekoppeld van andere meldingen, zodat je berichtjes altijd bovenaan ziet als jij je notificaties checkt. Met chat-bubbels blijven gesprekken van chat-apps als een soort icoontje op je homescreen staan, zodat je ze altijd snel kunt openen.

Meer weten? Check dan ook de uitgebreide Android 11 preview (zie ook hieronder). Ben je benieuwd of jouw smartphone de update krijgt? In het grote Android 11 update-overzicht zetten we onze verwachtingen op een rijtje. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

