Hoewel een hoop toestellen nog geen Android 10 hebben, staat Android 11 alweer op de stoep. Dit zijn onze wensen voor Android 11.

Onze Android 11 wensen op een rijtje

Later dit jaar komt Google met Android 11, de nieuwste grote update voor het besturingssysteem. Hoewel veel smartphones de upgrade naar Android 10 nog moeten ontvangen, zijn deze grote updates een goed moment om te inventariseren wat we nog missen aan Android. Daarom zetten we onze wensen voor Android 11 op een rij.

Veel van de functies die in onze wenslijst staan heb je misschien al op jouw toestel, bijvoorbeeld als je een smartphone van Samsung of Huawei hebt. Dat komt doordat de fabrikanten ze zelf hebben toegevoegd. Wat ons betreft mag Google die functies standaard maken op Android, zodat iedereen er wat aan heeft.

1. Ingebouwde schermopname

Het is nog steeds niet mogelijk om een schermopname te maken met stock-Android. Uiteraard zijn er wel apps van andere partijen die deze functie bieden, maar het wordt hoog tijd dat Google dit zelf toevoegt. In een bètaversie van Android 10 zat de functie al verwerkt, maar in de publieke versie was de optie weer verdwenen.

Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk. In de eerste bètaversie van Android 11 is de functie weer gespot met een knop in het instellingenpaneel. Hopelijk is het deze keer een blijvertje.

2. Donkere modus inplannen

Sinds Android 10 heeft het besturingssysteem een ingebouwde donkere modus. Dat betekent dat als je het schakelaartje omzet, alle witte kleuren in het besturingssysteem donker worden. Dat geldt voor alle menu’s van Android, maar ook apps die een donkere modus hebben.

Het is alleen best onhandig dat je de functie handmatig aan en uit moet zetten. Het zou veel praktischer zijn als je de donkere modus kunt inplannen. Bijvoorbeeld rond specifieke tijden, of gekeken naar de stand van de zon.

Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk. De functie zit in de eerste bètaversie van Android 11.

3. Langere screenshots

Verschillende fabrikanten maken het al mogelijk om langere screenshots te maken. Dat betekent dat je niet enkel wat je op het scherm ziet vastlegt, maar ook wat daar buiten te zien is door te scrollen. Dat resulteert in een langere screenshot, maar Android mist deze functie nog.

Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk. Hints naar de functie zijn gevonden in de bètaversie van Android 11.

4. Een eigen versie van AirDrop

Het moet makkelijker worden om bestanden naar elkaar te sturen, vergelijkbaar met AirDrop op iOS. Samsung heeft zijn eigen versie al gebouwd in de vorm van Quick Share, maar het is natuurlijk de bedoeling dat alle Android-gebruikers deze optie krijgen.

Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk. In de code van Google Play Services zijn verwijzingen gevonden naar ‘Nearby Sharing’.

5. Telefoongesprekken opnemen

Het kan reuze handig zijn om een telefoongesprek op te nemen, maar met Android is dat niet mogelijk. In een vroegere versie van het besturingssysteem was daar wel een functie voor, maar die is later weer verwijderd. Google werkt aan de terugkeer. Dat gebeurde niet in Android 10, omdat het bedrijf toen nog nadacht over een veilige manier om de functie te introduceren.

Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk, maar het kan ook pas in Android 12 zover zijn.

6. Besturing voor één hand

Smartphones komen in alle formaten, maar grote schermen zijn inmiddels de norm. Het is vaak onmogelijk om die met één hand te besturen. Samsung biedt daarom een modus voor bediening met één hand aan op zijn toestellen. Het beeld wordt dan tijdelijk verkleind, zodat je overal bij kan. Het is hoog tijd dat Android dit ook gaat ondersteunen.



Waarschijnlijkheid: onzeker.

7. Veiliger opladen

In de meeste recente versie van iOS heeft Apple een nieuwe manier bedacht om de accu’s in iPhones te beschermen. De batterij in de iPhone laadt ‘s nacht tot 80 procent op. Pas een uur voordat iOS denkt dat jij je telefoon nodig hebt, laadt de accu tot honderd procent. Dat is beter voor de gezondheid van de batterij, zodat die langer mee gaat. Google zou die functie best mogen afkijken, wellicht met een eigen draai.

Waarschijnlijkheid: onzeker.

8. Minder aanpassingen in de interface

Met onze laatste wens hopen we juist dat Google iets niet doet. Met elke grote update lijkt het bedrijf namelijk de interface aan te passen, zoals het instellingenmenu. Soms is dat een vooruitgang, maar vaak voelt het ook alsof het wordt aangepast puur om iets aan te passen.

Google wil natuurlijk dat updates nieuw en fris voelen, maar dat komt de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede. Het is sterker om een goed design vast te houden voor langere tijd. Hopelijk is dat het geval met Android 11.

Waarschijnlijkheid: onzeker.

Meedoen met bètaversies

Wil je zelf vroege versies van Android 11 proberen? Dat kan! Lees meer over de eerste Android 11 Developer Preview. Let wel op: Google raadt gebruikers niet aan om deze versie al te installeren. In mei wordt waarschijnlijk de publieke testversie van Android 11 uitgebracht, die ook normale gebruikers kunnen installeren en gebruiken.

