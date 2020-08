Google werkt hard aan Android 11 en later dit jaar verschijnt de definitieve update. Nu is een vermeende lijst verschenen met alle Xiaomi-toestellen die deze update krijgen.

‘Xiaomi-toestellen die Android 11 krijgen’

We houden nog even een slag om de arm, maar onderstaande details zijn geplaatst op PiunikaWeb en verdeeld in meerdere lijsten. Het gaat onder andere om onderstaande toestellen waarop Android 11 nu wordt getest.

Deze toestellen zullen dus vrij snel, nadat Google de stabiele versie uitbrengt, worden voorzien van de nieuwe software. Dat gaat samen met de MIUI 12-schil, die de fabrikant zelf ontwikkelt en over Android heen legt. In onderstaande lijst zie je ook verschillende toestellen van submerken Poco en Redmi, waarop Android 11 snel te installeren zal zijn.

Poco F2 Pro

Poco X2

Redmi K20

Redmi K30

Redmi K30 Pro

Redmi K30 (5G)

Redmi K30i (5G)

Verschillende andere toestellen van Xiaomi krijgen de Android 11-update ook, maar een stuk later. Wanneer de uitrol van onderstaande toestellen begint, is nog de vraag. Het gaat bij deze lijst veelal om iets oudere toestellen van de fabrikant en bijvoorbeeld de Mi A3. Dat toestel behoort tot het Android One-programma en draait op stock-Android, en niet MIUI.

Xiaomi Redmi-toestellen en Android 11-update

Xiaomi brengt ook verschillende submerken uit, waaronder Redmi. Verschillende Redmi-toestellen krijgen de Android 11-update later en welke dat zijn, check je in onderstaande lijst.

Tot slot zijn er nog twee kleinere submerken van de Chinese fabrikant. Ook van Poco en Black Shark zijn de latere Android 11-updateplannen bekendgemaakt en te checken in onderstaande lijsten.

Poco M2 Pro

Poco C3

Black Shark 2

Black Shark 2 Pro

Black Shark 3

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3S

Niet alle genoemde toestellen zijn officieel te koop in de Benelux. Verschillende Xiaomi-smartphones zijn wel via grijze import te krijgen. Ook kun je natuurlijk altijd besluiten om een toestel te importeren, waardoor het ook relevant is of en wanneer je de Android 11-update krijgt.

Heb je een toestel van een ander merk, maar wil je wel weten wanneer de nieuwe software van Google voor jouw toestel uitrolt, lees dan onderstaand artikel.

