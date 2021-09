Features Android 12.1 gelekt: vouwtelefoons staan in de spotlights

We wachten de release van Android 12 rustig af, maar inmiddels zijn de belangrijkste features van Android 12.1 alweer gelekt. Voor vouwtelefoons ziet de toekomst er rooskleurig uit.

Lees verder na de advertentie.

Vouwtelefoons krijgen in Android 12.1 de meeste aandacht

Een aantal grote features van Android 12.1 is gelekt. De software maakt beter gebruik van beschikbare schermruimte, met name op vouwtelefoons en andere grote schermen. De nieuwe interface deelt zich in een aantal situaties op in twee delen. Hierdoor worden bijvoorbeeld de instellingen en notificaties in het dropdown-paneel naast elkaar weergegeven.

Ook in de instellingen-app is de nieuwe interface duidelijk zichtbaar. De hoofdinstellingen staan permanent aan de linkerkant, terwijl de sub-instellingen aan de rechterkant staan. Op het vergrendelscherm staat de tijd links en de notificaties rechts. Dit geldt nogmaals alleen voor grote, vouwbare schermen – zoals het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 3.

De meest opvallende verandering in Android 12.1 is misschien wel de nieuwe permanente takenbalk. Dit is een lijst van applicaties aan de onderkant van een vouwbaar scherm. Gebruikers kunnen deze applicaties op ieder moment openen, in zowel full-screen-modus als split-screen-modus. Het werkt enigszins vergelijkbaar met desktopsoftware, zoals Windows 11.

Ook veranderingen voor ‘normale’ smartphones

Vouwtelefoons krijgen de meeste aandacht, maar ook andere smartphones hebben baat bij Android 12.1. Zo krijgen ook non-Pixel-telefoons toegang tot de van kleur veranderende Android-interface, die we in de bètaversie van Android 12 zagen. Hierdoor voelt de gebruikerservaring een stuk persoonlijker aan.

Ook de aan- en uitknop krijgt in Android 12.1 waarschijnlijk meer functionaliteit. Zo kunnen gebruikers instellen hoe lang ze de knop willen indrukken om de Google Assistent op te roepen.

Het is overduidelijk dat Google toekomst ziet in vouwtelefoons. Betekent dit dat er een Google Pixel Fold in aantocht is? Meerdere bronnen zeggen van wel. Wil je hier niets over missen? Schrijf je dan in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.

Meer Android-nieuws: