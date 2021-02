Android Planet duikt in de eerste beelden van Android 12 om alle details eruit te plukken en te zien wat het betekent voor de toekomst van Android.

De eerste Android 12 beelden

De eerste screenshots van Android 12 zijn opgedoken. Of de schermafbeeldingen echt zijn is niet zeker, maar de bron is wel te vertrouwen. XDA Developers heeft een document ingezien dat gaat over de volgende versie van het besturingssysteem en deelt beelden uit dat document. Daarin vallen een aantal dingen op.

1. Nieuwe kleur: waarschijnlijk een thema

Wat als eerste opvalt aan de screenshots is de kleur. De grijs/beige teint hebben we nog niet eerder gezien in het mobiele besturingssysteem. Qua toegankelijkheid lijkt het een flinke stap achteruit, met donkergrijze letters op een lichtgrijze achtergrond.

Waarschijnlijk zijn dit echter niet de standaard kleuren van het nieuwe Android. In een eerder gerucht heb je kunnen lezen dat Android 12 mogelijk uitgebreidere thema-instellingen krijgt. Met deze thema’s verander je niet alleen de achtergrond en icoontjes, maar kleurt het hele systeem mee. Inclusief apps. Deze grijs/beige teint is waarschijnlijk een voorbeeld van hoe het hele systeem mee verandert.

2. Widgets lijken op iOS

De widgets gaan op de schop met een nieuw design, waardoor ze een wat meer uniforme look krijgen. Het nieuwe ontwerp doet veel denken aan de widgets die recentelijk in iOS zijn geïntroduceerd. iOS heeft het idee van widgets bij Android afgekeken, dus zo gaat het design tussen de twee besturingssystemen heen en weer totdat ze steeds meer op elkaar lijken.

Daarnaast wordt de conversatie-widget geïntroduceerd. Met deze widget worden recente berichten, gemiste oproepen en activiteitstatussen gebundeld. In Android 11 zijn conversaties al gescheiden van andere notificaties, dus deze widget lijkt een logische volgende stap om de nadruk meer te leggen op contact met anderen.

3. Nieuwe interface voor het notificatiepaneel

Google lijkt niet helemaal te weten wat het met het notificatiepaneel aan moet, want bij elke grote update gaat het design op de schop. Dat is verwarrend voor gebruikers. Deze keer lijkt Google het aantal icoontjes voor snelle instellingen weer te verminderen, van zes naar vier. Daardoor heb je wel grotere en duidelijkere knoppen voor bijvoorbeeld wifi en bluetooth.

In combinatie met de extra ronde hoeken van de notificaties, heeft het notificatiepaneel in Android 12 veel weg van Samsungs One UI 3.0.

4. Nog meer privacy-opties

Android 12 lijkt eindelijk nieuwe privacy-opties en -waarschuwingen te krijgen die veel te lang op zich hebben laten wachten. Rechtsboven zie je altijd in beeld of je camera of microfoon aangesproken wordt. Door daarop te tikken, zie je welke app je camera of microfoon nu gebruikt of recentelijk heeft geactiveerd.

Ook krijgen we door de gelekte screenshots een kijkje naar de instellingen van Android, waarin de opties staan om de camera en microfoon compleet uit te schakelen.

5. Veel witruimte

Wat ook opvalt in de screenshots is hoeveel loze ruimte Google gebruikt in het nieuwe design. Google heeft een duidelijk trend in zijn ontwerpen voor Android en de Google-apps, waarbij er met een redesign veel witruimte wordt toegevoegd. In een latere update wordt alles weer samengedrukt. Android 12 gaat weer de minimalistische kant op.

Android 11

Later deze maand verwachten we de eerste ontwikkelaarsversie van Android 12 en dan ook meer informatie over de functies en het uiterlijk van de update. Tot dan wachten nog velen op Android 11.

Check het uitgebreide Android 11 update-overzicht om te zien of jouw telefoon wordt bijgewerkt. In de Android 11 review (en bijhorende video hieronder) praten we je bij over alle vernieuwingen en verbeteringen.