Tweede testversie Android 12 uitgebracht: focus nog meer op privacy

De tweede publieke testversie van Android 12 is uitgebracht en biedt veel vernieuwde privacyfuncties. Ook is de interface hier en daar aangepast en zijn er nog meer veranderingen te vinden. Benieuwd? Lees dan snel verder.

Lees verder na de advertentie.

Android 12 beta 2

Het duurt nog wel even voordat Android 12 echt wordt uitgebracht, maar totdat het zover is verschijnen nog verschillende testversies. Nu is de tweede Android 12-bèta verschenen, oftewel de publieke testversie. De nieuwe functies daarvan zet Android Planet voor je op een rij.

Privacy Dashboard

Benieuwd naar welke machtigingen apps hebben aangevraagd de afgelopen 24 uur? Dat doe je in het nieuwe Privacy Dashboard, waar je kunt zien welke apps toegang tot bijvoorbeeld de microfoon, locatie of de camera hebben.

Ontwikkelaars van apps kunnen precies aangeven waarom ze toegang willen hebben tot specifieke functies. Zo kun je zelf bepalen of je daar wel of geen toestemming voor geeft. Tot slot kun je als gebruiker ook snel bepaalde permissies aanpassen.

Notificatie van camera- of microfoongebruik

Gebruikt een app jouw camera of microfoon, dan ga je dat zien in de statusbalk. Via de snelle instellingen is het ook mogelijk om de toegang daartoe uit (of juist in) te schakelen.

Permissies voor klembord

Kopieer en plak je regelmatig stukjes tekst tussen bijvoorbeeld apps, dan krijg je nu een melding als een app de inhoud daarvan kan ‘zien’. Net zoals over het gebruik van de microfoon en camera van een toestel heeft Google ontwikkelaars opgeroepen om deze permissie zoveel mogelijk niet te gebruiken.

Nieuwe ‘internet’-toggle

Een wifi-toggle in de snelle instellingen is er niet meer, in de plaats daarvan gebruikt Google een ‘internet’-toggle. Als je daar lang op klikt krijg je allerlei instellingen voor het internet te zien. Daar kun je bijvoorbeeld schakelen tussen netwerken, de verbinding opzettelijk verbreken, problemen bekijken of info over bepaalde netwerken inzien. Dat alles gebeurt dus zonder dieper de instellingen te duiken, zoals nu het geval is.

Meer over Android 12

Nu de tweede publieke testversie uitrolt van Android 12 is het wachten op de derde en vierde versie. Die verschijnen vermoedelijk in juli en augustus, waarna de stabiele versie misschien al in september verschijnt. Dat heeft uiteraard ook te maken met alle bugs die testers tegenkomen en die Google nog moet aanpakken voor de release.

Android 12 biedt een scala aan nieuwe functies en mogelijkheden, waarbij het nieuwe Material You-uiterlijk het meest in het oog springt. Op de Android 12-versiepagina gaan we dieper in op alle nieuwe mogelijkheden van de software. Bekijk ook onze onderstaande video, waarin we je meenemen langs de nieuwste én beste Android 12-functies!