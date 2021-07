Google brengt derde Android 12-testversie uit: alle vernieuwingen op een rij

De volledige en officiële versie van Android 12 verschijnt pas later dit jaar. Nu is wel de derde publieke testversie uitgebracht. In deze versie zien we weer allerlei nieuwe functies, Android Planet zet ze op een rij.

Android 12 beta 3

Het duurt nog wel even voordat Android 12 echt wordt uitgebracht, maar totdat het zover is verschijnen nog verschillende testversies. Nu is het tijd voor de derde Android 12-bèta, de publieke testversie die veel vernieuwingen kent. Benieuwd? Wij zetten er verschillende op een rij dus lees snel verder.

Lange screenshots

Het maken van lange screenshots, ook wel ‘scrollende screenshots’ genoemd wordt eindelijk een functie van Android zelf. Als je dat nu al kan, is dat een functie van de fabrikant van jouw toestel. Dat terzijde kun je zo in een keer een afbeelding maken van bijvoorbeeld een langere webpagina, Instagramfeed of een gesprek in WhatsApp.

Sneller beeldschermoriëntatie aanpassen

Het wisselen tussen portretstand en horizontale modus kan soms net wat te lang duren. Icoontjes krijgen een andere plaats en de lay-out moet opnieuw gerenderd worden. In Android 12 is dat tot 25 procent sneller geworden. Heb je een Pixel 4 of nieuwer, dan gebruikt Google hiervoor ook de frontcamera.

Meer mogelijkheden voor (kleurrijke) thema’s

In Android 12 draait alles om het nieuwe ontwerp, ook wel bekend als Material You. In de derde publieke testversie kun je daar ook zelf mee aan de slag. Kies een achtergrond en de kleur van de icoontjes wordt daarop aangepast. Maar ook verschillende widgets kleuren mee of het snelle instellingen-menu.

Vind je die automatische aanpassingen helemaal niks, dan kun je handmatig een mooi kleurenpalet samenstellen. Ook is de nieuwe functie ‘thema-iconen’ nu te gebruiken. Kwestie van de functie inschakelen en alle icoontjes van het toestel worden aangepast met een fijn kleurtje. Wel werkt dat (uiteraard) nog niet met alle applicaties.

Google Assistent via veegbeweging opstarten is uit te schakelen

Veeg je nu vanaf een van de onderste hoeken van je scherm dan wordt de Google Assistent opgeroepen. Handig en makkelijk, behalve als je het niet wil of ‘m die veegbeweging te vaak per ongeluk gebruikt, waardoor de assistent weer wil weten wat waarmee ze je kan helpen. Vanaf Android 12 kun je deze functie uitschakelen.

Vernieuwd set-up menu

Een nieuw toestel gekocht en voor de eerste keer opgestart, dan word je bij Android 12 getrakteerd op een hele nieuwe ervaring. Het design is gebaseerd op de Material You-gedachte en daardoor biedt het meer eenheid. Natuurlijk zie je die schermen ook als je het toestel een volledige reset geeft, bijvoorbeeld als je ‘m wil verkopen of opnieuw wil instellen.

Meer over Android 12

Na deze derde publieke versie om te testen is het nog wachten op de vierde, die we waarschijnlijk gaan zien in augustus. Wanneer de stabiele versie van het nieuwe besturingssysteem daadwerkelijk uitrolt is nog de vraag. We gaan uit van september, gezien vorige jaren. Dat heeft echter ook weer te maken met hoeveel werk Google nog heeft om alles perfect klaar te stomen. Als er teveel of grote bugs aangepakt moeten worden, kan dat iets langer op zich laten wachten.

Benieuwd naar alle nieuwe functies die Android 12 biedt? Bekijk dan onze Android 12-versiepagina of bekijk natuurlijk onderstaande video. Daarin praten we je binnen een paar minuten bij over de beste nieuwe functies.

