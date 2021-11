Deze handige Chromecast-functie werkt niet meer in Android 12

Het nieuwe Android 12 voegt een boel handige features toe, maar één fijne functie is opvallend genoeg verdwenen na de update. Het is niet meer mogelijk om het geluid van een Chromecast te bedienen met de volumeknoppen van je telefoon.

Chromecast-volume regelen met Android 12

Na het updaten naar Android 12 is het niet meer mogelijk om het Chromecast-volume te bedienen met de volumeknoppen van je smartphone. Dit schrijft 9to5Google. Bij Android 11 (en ouder) kon je, als je bijvoorbeeld vanaf je toestel een Netflix-serie of YouTube-video streamde, de volumeknoppen van je telefoon gebruiken om het geluid van je televisie aan te passen.

Dit is helaas niet meer mogelijk in de nieuwste Android-versie. Een Google-medewerker laat via de Issue Tracker weten dat dit komt door een ‘juridische kwestie’. Meer informatie is op dit moment niet beschikbaar. Wel lijkt het erop dat het probleem wordt opgelost met Android 12L (of Android 12.1), dat volgend jaar voor Pixel-telefoons verschijnt. Dit merkte Android-kenner Mishaal Rahman op.

Gelukkig is er wel een andere manier om vanaf je smartphone het volume van een Chromecast te bedienen. Zo kun je het geluid via de Google Home-app aanpassen. Het is ook mogelijk om het snelle instellingen-paneel te gebruiken, dat je ziet als je vanaf het homescreen naar beneden veegt. Als je bij ‘Device Control’ je Chromecast toevoegt, zie je ook volume-opties verschijnen.

Meer over Android 12 en de Chromecast

Android 12 is sinds kort beschikbaar voor Pixel-smartphones en komt de komende maanden naar toestellen van andere fabrikanten. De update is behoorlijk groot en kenmerkt zich vooral door het nieuwe design: Material You. Het uiterlijk van Android wordt aangepast op basis van de wallpaper die je instelt, en ziet er hierdoor bij iedereen net iets anders uit.

Daarnaast richt Android 12 zich op privacy door het zogeheten Privacydashboard te introduceren. Hier kun je precies zien tot welke smartphone-onderdelen de door jouw geïnstalleerde apps toegang hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in te stellen dat bepaalde applicaties niet meer je camera of microfoon mogen gebruiken, of alleen een schatting van je locatie krijgen, in plaats van de exacte plek.

Het aanpassen van het Chromecast-volume is overigens vooral handig voor gebruikers van de ‘normale’ Chromecast. De nieuwste hdmi-dongle, de Chromecast met Google TV, heeft een afstandsbediening waarmee je het geluid kunt aanpassen. Dit apparaatje heeft Google niet officieel in Nederland uitgebracht, maar is hier alsnog verkrijgbaar bij veel webwinkels. Sinds kort verkoopt ook Ziggo de Chromecast met Google TV.

