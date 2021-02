Google heeft de eerste ontwikkelaarsversie van Android 12 uitgebracht. De grote Android-update verschijnt pas later dit jaar, maar we weten nu wel al enkele nieuwe features.

Android 12 Developer Preview 1 nu beschikbaar



De eerste testversie van Android 12, die specifiek voor ontwikkelaars is bedoeld, is nu beschikbaar voor Googles eigen Pixel-telefoons. Net als bij Android 11 wordt de nieuwste Android-versie al vroeg in het jaar beschikbaar gemaakt, al moeten normale gebruikers nog wel even wachten. Google brengt grote Android-updates pas in augustus of september uit, en tot die tijd komt het bedrijf met verschillende bèta’s.

Google brengt wel vaak een publieke testversie uit, zodat ook normale gebruikers alvast met alle nieuwe features van Android 12 aan de slag kunnen. De verwachting is dat deze testversie in mei verschijnt, kort na de officiële aankondiging van Android 12 tijdens Google I/O. Dit is een Google-conferentie waar de zoekgigant al zijn softwareplannen bekendmaakt. Dan kun je de update op de volgende telefoons installeren:

Dit is nieuw in Android 12

In de eerste Developer Preview van Android 12 zitten nog lang niet alle nieuwe features, maar Google laat wel weten dat de Android-versie ‘intuïtiever, sneller en veiliger’ moet worden. Daarnaast worden de notificaties, die met Android 11 al flink op de schop gingen, verder verbeterd. Hierdoor moeten ze moderner ogen en nog fijner en makkelijker in gebruik zijn. Bovendien kunnen ze straks meer informatie tonen zonder dat je het bericht zelf hoeft te openen.

Een toffe nieuwe feature van Android 12 is dat de haptische feedback (de trilfunctie van je smartphone) ook met audio gaat werken. Hierdoor trilt een Android-toestel bijvoorbeeld mee met het geluid in een game. Als je in een auto over ruig terrein rijdt, voel je dat dus ook in je handen.

Verder wordt de bediening met gebaren verbeterd, zodat ze ook goed werken als je bijvoorbeeld een film aan het kijken bent. Daarnaast moet het makkelijker worden om afbeeldingen en video’s te kopiëren en plakken in apps. Foto’s worden ook kleiner, zodat je ze sneller kunt versturen, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Android 12 geeft gebruikers ook meer opties om hun privacy te beschermen, al is nog niet duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien. Apple geeft gebruikers binnenkort een trackerwaarschuwing als een app hun online gedrag wil volgen. Mogelijk komt Google met een soortgelijke functie.

Developer Preview 1 is alleen voor ontwikkelaars

Hoewel het misschien aanlokkelijk is om de eerste versie van Android 12 al te installeren (als je een Pixel-telefoon hebt), is het slim om dit nog niet te doen. De eerste Developer Preview is echt voor ontwikkelaars bedoeld en is bijvoorbeeld niet stabiel, bevat nog grote fouten en is al met al nog lang niet klaar voor gewone consumenten.

In de komende maanden, wanneer er meer testversies van Android 12 verschijnen, wordt het besturingssysteem steeds stabieler en beter. In augustus of september verschijnt waarschijnlijk de update voor het grote publiek. Google meldt dat in mei een publieke bèta wordt uitgebracht die ook normale gebruikers kunnen installeren.

