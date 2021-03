Google heeft de tweede ontwikkelaarsversie van Android 12 uitgebracht. De grote Android-update verschijnt pas later dit jaar, maar we weten nu wel al enkele nieuwe functies. In dit artikel zetten we de interessantste ontwikkelingen op een rij.

Dit is nieuw in Android 12 Developer Preview 2

De tweede testversie van Android 12, die specifiek voor ontwikkelaars is bedoeld, is nu beschikbaar voor Pixel-telefoons. Net als bij Android 11 kunnen ontwikkelaars de nieuwste Android-versie al vroeg in het jaar testen. Normale gebruikers moeten nog wel even wachten. Google brengt grote Android-updates pas in augustus of september uit, en tot die tijd deelt het bedrijf verschillende bèta’s.

Rustiger ontwerp van widget-lijst

De belangrijkste visuele verandering in Developer Preview 2 is het herontwerp van de Widget-lijst. Deze overzichtspagina is nu veel compacter. De keuze aan widgets van apps worden pas zichtbaar na het uitvouwen van een menu. Het geheel oogt zo een stuk rustiger.

Modus voor één hand

Google bereidt zich voor om een ​​nieuwe modus voor één hand te implementeren. Onder het gedeelte “Gebaren” van het instellingenmenu kun je de optie “Eenhandige modus” vinden. Deze nieuwe functie komt vooral goed van pas bij telefoons met een groot scherm. Sommige toestellen zijn, door de enorme displays, simpelweg niet meer met één hand te bedienen. De modus voor één hand komt dus als geroepen.

Je kunt deze eenhandige modus activeren door onderaan het scherm naar beneden te vegen. Na dit gebaar verschijnt een menu met drie opties met als eerst de aan- en uit-schakelaar. Daaronder volgt een tweede schakelaar die je kunt gebruiken om de functie uit te schakelen wanneer je van apps wisselt. Tot slot is er een optie om na een bepaalde tijd van inactiviteit de eenhandige modus uit te schakelen.

Aangezien de feature al volledig operationeel lijkt in de tweede testversie van het besturingssysteem, lijkt het er sterk op dat ‘ie de definitieve versie van Android 12 haalt.

Beeld-in-beeld wordt doorontwikkeld

Tot slot verfijnt Google langzaamaan de beeld-in-beeld modus in Android. Dankzij deze modus kun je bijvoorbeeld YouTube-video’s bekijken terwijl je op internet surft. In de testversie van Android 12 is het nu mogelijk om het beeld-in-beeld-venster aan de linker- of rechterkant van het scherm te plaatsen. Dit is in Android 11 nog niet mogelijk.

Ook test Google een aantal andere functies uit. Zo kun je in de testversie van Android 12 met nieuwe gebaren de beeld-in-beeld modus beheren. Zo verschijnen na een enkele tik op het venster de afspeelknoppen, zoals afspelen en pauzeren en kun je met een dubbele tik het venster vergroten of verkleinen.

Developer Preview 2 is alleen voor ontwikkelaars

Met deze ontwikkelingen is het misschien aanlokkelijk is om de tweede testversie van Android 12 al te installeren. Toch raden wij dit af. De Developer Previews zijn echt voor ontwikkelaars bedoeld en bijvoorbeeld niet stabiel genoeg voor dagelijks gebruik. De Developer Previews bevatten vaak nog bugs en andere fouten.

Gelukkig brengt Google later in het het ontwikkelingsproces wel een publieke testversie uit, zodat ook normale gebruikers alvast met alle nieuwe features van Android 12 aan de slag kunnen. Waarschijnlijk verschijnt deze testversie in mei, kort na de officiële aankondiging van Android 12 tijdens Google I/O. Dit is een Google-conferentie waar de zoekgigant al zijn softwareplannen bekendmaakt.

