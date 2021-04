Met Android 12 Developer Preview 3 lanceert Google de derde en tevens laatste testversie van het besturingssysteem, die is bedoeld voor ontwikkelaars. Het is dus nog maar een kwestie van geduld voor de eerste publieke bèta verschijnt.

Android 12 Developer Preview 3 nu beschikbaar

Ontwikkelaars kunnen nu de Android 12 Developer Preview 3 downloaden. Deze testversie is niet voor het grote publiek bedoeld. Voor gebruikers is de komst van de laatste Developer Preview vooral interessant, omdat men nu slechts één stap verwijderd is van de eerste publieke Android 12-testversie.

Met een Developer Preview kunnen app-ontwikkelaars of fabrikanten alvast aan de slag. Zo worden apps geoptimaliseerd voor Android 12. Daarbij kun je ook denken aan aanpassingen die nodig zijn van de schil die fabrikanten vaak over Android heen leggen, zoals One UI van Samsung.

Eerste publieke bèta van Android 12 in mei

Volgens de Android 12-tijdlijn wordt in mei 2021 de eerste publieke bèta uitgebracht. Met deze testversie kunnen ook ‘gewone’ gebruikers makkelijk aan de slag. Zo kun je alvast nieuwe functies proberen. Aangezien het om een testversie gaat, verloopt lang niet alles op rolletjes en kunnen er nog fouten in de software zitten. De bèta is dus af te raden voor dagelijks gebruik.

Installeren en testen van Android 12 kan overigens in het begin alleen met de Google Pixel 3 en nieuwer. Later is het ook mogelijk om op smartphones van verschillende andere fabrikanten gebruik te maken van deze bèta.

Verwachtingen voor Android 12

Soms ontdekken ontwikkelaars nieuwe functies in de vroege testversies van Android. Zo ontdekte de website XDA Developers een nieuwe feature die de opslagruimte van ongebruikte apps vrijmaakt. Ook verwachten insiders van 9to5Google de implementatie van een modus voor één hand en de doorontwikkeling van beeld-in-beeld.

In september wordt waarschijnlijk de uiteindelijke versie van Android 12 gepresenteerd en uitgebracht. Dit is nog niet zeker, aangezien het nog niet duidelijk is hoe snel het testen gaat.

