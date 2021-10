Android 12 is hier! Google brengt grote update officieel uit

We hebben er lang naar uitgekeken en nu is het eindelijk zover: Android 12 is officieel uitgebracht! Lees hier wat de nieuwe Android-versie te bieden heeft en welke smartphones de update kunnen downloaden.

Android 12 downloaden: dit moet je weten

Na de update maandenlang getest te hebben, brengt Google Android 12 definitief uit. De nieuwste Android-versie wordt ergens de komende weken beschikbaar voor Pixel-telefoons en komt in de komende maanden ook naar smartphones van andere merken. Heb je dus een Samsung-, Nokia- of OnePlus-toestel, dan kun je over een tijdje aan de slag met Android 12.

Waarom de update niet direct beschikbaar is voor Googles eigen Pixel-smartphones, is op het moment van schrijven niet bekend. Google noemt ook geen exacte releasedatum; Pixel-gebruikers moeten het doen met ‘ergens de komende weken’. Normaliter brengt Google nieuwe Android-versies direct voor zijn eigen toestellen uit, maar dat is dit jaar dus anders.

Met de Android 12-update krijgt het mobiele besturingssysteem weer een flink aantal verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan een compleet nieuw design, maar ook een nog grotere focus op privacy. Maar wat is er nou precies allemaal nieuw en wanneer kan jij de update downloaden? Hieronder praten we je bij.

1. Wat is nieuw in Android 12?

De grootste vernieuwing van Android 12 is zonder twijfel het design. Google introduceert het zogeheten Material You-design. Zoals de naam al een beetje verklapt, is het ontwerp van het mobiele besturingssysteem wat persoonlijk en vooral speelser geworden.

Dat zie je bijvoorbeeld aan hoe Android 12 met kleuren omgaat. Stel je een nieuwe wallpaper in, dan worden de kleuren en accenten in de software daarop aangepast. Kies je bijvoorbeeld een blauwe achtergrond, dan komt dit terug in menu’s, Google-apps en de instellingen-app. Hierdoor ziet Android 12 er voor iedere gebruiker net iets anders uit.

Ook nieuw: het Privacy Dashboard. Hiermee krijg je veel meer inzicht in welke data je apps kunnen inzien. Ook toont het dashboard over welke permissies de door jouw geïnstalleerde applicaties beschikken. Apps hebben bijvoorbeeld toegang nodig tot jouw camera, contacten of microfoon nodig om bepaalde functies te laten werken.

Maar als je iets ziet dat je niet helemaal vertrouwt (of als je gewoon niet wil dat apps bij je camera kunnen) dan kun je dat direct uitschakelen. Verder zie je voortaan een stipje bovenin beeld als de camera of microfoon van je Android-toestel wordt gebruikt, zodat je weet dat er een app op de achtergrond actief is.

2. Welke smartphones krijgen Android 12 eerst?

Nieuwe Android-versies verschijnen altijd eerst voor Pixel-telefoons, die door Google zelf worden gemaakt. Dat is bij Android 12 niet anders: heb je een Pixel 3 of nieuwer, dan kun je de grote update ergens de komende weken downloaden en installeren. De Pixel 2 en 2 XL vallen overigens buiten de boot: deze toestellen blijven helaas steken op Android 11.

Maar: Android-fabrikanten worden steeds sneller met het uitrollen van nieuwe updates. Diverse fabrikanten – zoals OnePlus, Xiaomi en Oppo – hebben meegedaan aan het testprogramma van Android 12. Hierdoor kunnen ze de update sneller beschikbaar maken voor hun belangrijkste smartphones, zoals de OnePlus 9 (Pro) en Xiaomi Mi 11.

Heb je overigens zelf meegedaan aan het Android 12-bétaprogramma, dan krijg je binnenkort automatisch een update binnen om je telefoon bij te werken naar de definitieve versie van Android 12.

3. En wanneer komt Android 12 naar andere toestellen?

Dat is altijd lastig te zeggen. Het verschilt immers per fabrikant en toestel of en wanneer je een Android 12-update kan verwachten. Bedrijven als Samsung, OnePlus en Nokia zijn doorgaans het snelst met het uitbrengen van grote Android-updates. Vooral Samsung doet dit goed: het bedrijf heeft laten zien dat het in relatief korte tijd veel smartphones kan bijwerken.

Als gezegd doen ook OnePlus en Nokia het prima, al hebben deze fabrikanten vaak ietsjes meer tijd nodig. Heb je een smartphone van een ander merk, zoals Motorola, Xiaomi of Sony, dan moet je waarschijnlijk langer wachten. We verwachten dat Android-fabrikanten in de komende weken bekendmaken welke toestellen updates ontvangen.

Heb je een smartphone die in 2021 of 2020 is uitgebracht? Dan is de kans erg groot dat je straks kan updaten naar Android 12. Oudere toestellen uit bijvoorbeeld 2019 vallen soms buiten de boot, maar de kans is zeker niet nul. Daarnaast worden duurdere toestellen vaak sneller bijgewerkt dan budgetmodellen.

Check daarom het grote Android 12 update-overzicht om te zien of jouw smartphone (waarschijnlijk) wordt bijgewerkt naar de nieuwe Android-versie. We werken het overzicht continu bij met nieuwe informatie. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws. Volg ons via de website, onze gratis Android Planet-app of meld je aan voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

