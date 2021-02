‘Android 12 laat je je smartphone makkelijker met één hand bedienen’

Het nieuwe Android 12, dat later dit jaar moet verschijnen, krijgt een handige optie om je smartphone makkelijker met één hand te kunnen bedienen. Dit is hoe het zou werken.

Android 12 krijgt éénhandsmodus

Omdat Android-telefoons tegenwoordig bijna allemaal een scherm van rond de 6,5 inch hebben, is het erg moeilijk om ze goed met één hand te bedienen. Daar moet Android 12, de grote Android-update van dit jaar, verandering in brengen door een ‘éénhandsmodus’ te introduceren. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde website 9to5Google.

Diverse fabrikanten hebben in hun Android-software al een dergelijke feature ingebouwd, maar in de standaard versie van Android ontbreekt dit nog. De functie zou heel simpel werken: je veegt vanuit de hoek van het scherm schuin omhoog en de éénhandsmodus wordt geactiveerd. Het scherm van je Android-telefoon wordt dan ‘verkleind’ en naar beneden verplaatst, zodat je er makkelijker met je duim bij kan.

Wil je de feature weer afsluiten, dan tik je op het gedeelte buiten het venster. Het zou ook mogelijk worden om een timer in te stellen, waardoor de éénhandsmodus na een bepaalde periode automatisch wordt uitgeschakeld. Ook sluit Android 12 de functie wanneer je tussen apps schakelt, of als het toetsenbord wordt geopend. In een kleiner schermpje is het immers lastiger om te typen.

Meer over Android 12

Volgens een gerucht zou de nieuwste Android-versie intern bij Google de codenaam ‘Snow Cone’ (schaafijs) hebben, maar hij wordt gewoon als Android 12 uitgebracht. Onlangs verschenen de eerste screenshots van Android 12, waarop bijvoorbeeld een nieuw design te zien is. Daarnaast lijkt Google te werken aan nieuwe privacy-opties en betere widgets voor de opvolger van Android 11.

De definitieve Android 12-update laat nog wel even op zich wachten, aangezien Google de grote software-update vaak pas in augustus of september uitbrengt. We verwachten wel dat binnenkort de eerste ontwikkelaarsversie wordt uitgebracht, en over een maanden ook normale gebruikers een bèta kunnen downloaden.

