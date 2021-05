Android 12-features: 5 minder bekende vernieuwingen uitgelicht

De eerste bèta van Android 12 zit vol bekende en minder bekende features. Met welke verbeteringen kun je straks allemaal aan de slag? Android Planet licht vijf minder genoemde features uit.

Vijf Android 12 features uitgelicht

Nu de eerste bèta van Android 12 uit is, komen we steeds meer toffe features tegen. Het besturingssysteem focust zich vooral op een nieuw ontwerp en meer aandacht voor je privacy, maar bevat ook allerlei verbeteringen die de software gebruiksvriendelijker maken. Niet alleen op je smartphone zelf, maar ook in combinatie met bijvoorbeeld je slimme tv en Chromebook. Hieronder vind je vijf splinternieuwe features die later dit jaar in Android 12 debuteren.

1. Smartphone als afstandsbediening voor Android TV

Een veel gevraagde verbetering is dat je je Android 12-toestel als afstandsbediening kunt gebruiken voor een televisie met Android TV. Dit is met name handig om zonder tv-afstandsbediening apps te kunnen starten en in te loggen bij diensten. Je typt je gebruikersnaam en wachtwoord dan op je smartphone, die het invult op je tv.

Dat gaat sneller dan als je met de tv-afstandsbediening de juiste letters en cijfers op het tv-scherm moet aanklikken. Je kunt je smartphone ook gebruiken om de Google Assistent aan te sturen en zo met je stem een film of serie op de tv te starten. Daarnaast kun je met je vinger over het scherm van je toestel vegen om de aanwijzer op het tv-scherm te bedienen en het volume eenvoudig bedienen.

Houd er rekening mee dat deze feature nu nog niet werkt en pas ‘later dit jaar’ beschikbaar komt. De afstandsbediening-functie is overigens ook met de Chromecast met Google TV te gebruiken.

2. Nieuw vergrendelscherm

Een verandering die direct in het oog springt, is het aangepaste vergrendelscherm. Als je je pincode van je simkaart en/of toestel invult, krijg je een kleurloze achtergrond met grote, ronde knoppen te zien. De achtergrond van je vergrendelscherm is niet zichtbaar en leidt dus niet af. De knoppen om je pincode te wijzigen en te bevestigen zijn ook duidelijker gemaakt.

3. Klembord toont herkomst gekopieerde tekst

Google geeft ook meer inzicht in je privacy door een melding te tonen als een app tekst kopieert of plakt. De gekopieerde tekst was al zichtbaar in de meeste toetsenbord-apps, maar zonder mededeling uit welke applicatie. Android 12 laat duidelijk zien welke app de tekst gebruikt.

Als een app zonder toestemming tekst kopieert of plakt, word je daar dus direct van op de hoogte gebracht en kun je maatregelen nemen. De komst van deze feature lag overigens redelijk voor de hand, omdat iOS 14 ‘m vorig jaar toevoegde.

4. Sneller foto’s synchroniseren met Chromebook

Een vierde fijne verbetering is het sneller synchroniseren van foto’s tussen een Android-toestel en Chromebook. Dat kan met een Android 12-smartphone of -tablet via WiFi Direct. Een net geschoten foto is daarom bijna direct zichtbaar op je laptop.

Tot dusver moest je wachten tot je toestel de foto gesynchroniseerd had via Google Foto’s. Die optie blijft gewoon mogelijk.

5. Google Assistent via de aan- en uitknop

Google schenkt in Android 12 ook meer aandacht aan de Google Assistent, de slimme (spraak)assistent. Die is nu ook op te roepen door de aan- en uitknop van je toestel langer in te drukken. Deze feature werkt nog niet in de eerste Android 12-bèta, blijkt uit een test van Android Planet.

Sommige smartphonemerken, waaronder OnePlus, bieden zelf al de mogelijkheid om de Assistent te starten via de aan- en uitknop. Nu Google dit standaard gaat aanbieden, is het de vraag of er nog toekomst is voor een aparte Google Assistent-knop op smartphones. Onder meer Nokia en Motorola verkopen toestellen met een extra knop die enkel en alleen de Assistent opent.

Meer over Android 12

Wil je meer weten over de vernieuwingen in Android 12? Hier vind je alle features van Android 12 bij elkaar. Of check ons uitgebreide artikel over Material You, waarmee Google Android personaliseert. Sta je te trappelen om de update zelf uit te proberen? Je kunt de Android 12-bèta al installeren op een geschikte smartphone.

