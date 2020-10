Android 11 is nog maar net uit, maar uiteraard kijken we alvast vooruit naar de toekomst. Aan deze Android 12-functies werkt Google al.

Nieuwe Android 12 functies

Omdat we allemaal het liefst 2020 willen vergeten, kijken we alvast vooruit naar het jaar 2021. Daarin is het leven hopelijk weer een stuk normaler en krijgen we ook een nieuwe versie van Android: Android 12. We weten al van een aantal nieuwe functies dat Google er aan werkt. Onder andere door een AMA op Reddit met het team achter Android.

1. Scrollende screenshots

Het is bijna ongelooflijk dat Android deze functie nog steeds niet heeft, maar in Android 12 kun je eindelijk screenshots scrollen. Dat betekent dat je een langere screenshot kunt maken dan je scherm groot is. Menig fabrikant, waaronder Samsung en OnePlus, ondersteunt deze functie al in hun Android-software.

Dat het wat langer duurt bij Google, komt doordat het bedrijf een api voor deze functie maakt. Daar kunnen app-makers vervolgens gebruik van maken, zodat je in elke app een verlengde screenshot kunt maken. Dat lijkt een vreemde omweg voor een functie dat gewoon in Android zelf moet zitten.

2. Meer details over back-ups

Google gaat ervoor zorgen dat back-ups in de cloud meer details bevatten. Zo kun je straks precies zien van welk apparaat welke back-up is, hoe nieuw die is en meer. Ook wordt gekeken of het mogelijk is om gebruikers meer ruimte te geven om een back-up te maken. Op dit moment is er maximaal 25MB app-data mogelijk. Toch blijft het bedrijf daar voorzichtig over, omdat het zuinig om wil gaan met dataconsumptie en de accu.

3. Betere relatie met launchers van derde partijen

Met Android 11 werkt het besturingssysteem al beter met launchers van derde partijen. Met nu onder andere mooiere animaties als je apps wisselt en terug gaat naar het thuisscherm. In volgende versies van Android belooft Google api’s te maken om launchers nog beter met Android te laten samenwerken.

4. Beter met apps op de achtergrond

Google en verschillende fabrikanten weten niet zo goed hoe ze om moeten gaan met apps die op de achtergrond blijven draaien. Sommige fabrikanten kiezen ervoor om apps volledig te stoppen, om zo de accuduur te verbeteren en gebruikers te beschermen, maar daardoor kan de app helemaal niets meer.

In Android 11 zijn al aanpassingen gemaakt, zodat fabrikanten aan hun gebruikers moeten laten weten dat apps op achtergrond worden gestopt. Ook heeft Google een api geïntroduceerd die aan ontwikkelaars laat weten waarom hun app wordt stopgezet. Google zoekt echter naar meer balans in Android 12, zodat app-makers en gebruikers tevreden zijn en er een optimale accuduur mogelijk is.

5. Besturing via gebaren wordt beter

Google werkt constant aan manieren om besturing via gebaren te verbeteren. Ook in Android 12 zal dat het geval zijn. Zo vraagt het bedrijf zich af of gebruikers willen dat er een gebaar moet zijn voor het hamburgermenu.

Wanneer krijg ik Android 11?

Voordat Android 12 komt, wordt eerst Android 11 nog uitgerold. Dit is er nieuw in Android 11. In ons Android 11-update-overzicht lees je wanneer jouw toestel aan de beurt is.

