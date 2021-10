Deze zoete (bij)naam heeft Google aan Android 12 gegeven

Google heeft de zoete (bij)naam van Android 12 officieel bekendgemaakt. De aankondiging is opvallend, omdat Google vorig jaar stopte met Android-versies vernoemen naar zoetigheden. Nu blijkt dat de (bij)naam van Android 13 ook al gelekt is.

Lees verder na de advertentie.

Android 12 heet Snow Cone

Daags na de officiële lancering van Android 12, heeft Google de (bij)naam van de nieuwe softwareversie bekendgemaakt. Android 12 heet Snow Cone, oftewel schaafijs. Dat meldt Dave Burke, de Android-baas, op Twitter.

Schaafijs is vooral populair in de Verenigde Staten (Googles thuisland), Latijns-Amerika en enkele Aziatische landen.

Android-versies vernoemd naar zoetigheden

Dat Android 12 vernoemd is naar een zoetigheid, komt niet uit de lucht vallen. Google noemt zijn Android-versies al vanaf Android 1.5 naar lekkernijen. Zo heette Android 4.0 Ice Cream Sandwich en stond Android 8.0 bekend als Oreo. Bij Android 11, dat vorig jaar uitkwam, schonk Google echter geen aandacht aan de zoete naam (Red Velvet Cake). Android 12 brengt daar verandering in en haalt de traditie dus terug.

De komende tijd worden veel smartphones en tablets bijgewerkt naar Android 12. Ben je benieuwd of jouw toestel er één van is? Check dan ons grote Android 12-update-overzicht.

Android 13 naam is al gelekt

Wie nieuwsgierig is hoe Android 13 volgend jaar gaat heten, hoeft niet langer te wachten. Android 13 krijgt namelijk de naam Tiramisu, zo meldt XDA Developers op basis van Google’s Android-codedocument. De kans is groot dat Google vasthoudt aan deze naam. XDA Developers berichtte al in februari over de naam Snow Cone, dat ook in het Android-codedocument stond.

Lees het laatste nieuws over Android 12: