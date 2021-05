Dit is Android 12: de belangrijkste vernieuwingen op een rij

Tijdens Google I/O 2021 is Android 12 aan het grote publiek getoond. Daardoor weten we nu welke vernieuwingen de Android-versie met zich meebrengt. We bespreken de belangrijkste verbeteringen met je.

Android 12 officieel getoond

Een groot gedeelte van Google I/O 2021 staat in het teken van Android 12. De nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem introduceert grote verbeteringen en is later dit jaar officieel te downloaden. De grote Android-update werd de afgelopen maanden uitgebreid getest en vanavond vertelde de zoekgigant alles over de nieuwe features van Android 12.

Nieuwe look voor Android 12

Android 12 is visueel helemaal opgefrist en voorzien van een nieuw design. Google noemt het nieuwe ontwerp ‘Material You’. Zoals de naam al verklapt, heb je nu veel meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen. Daardoor moet de software persoonlijker worden, zo zegt Google.

Dat is fijn, want voorgaande Android-versies leken behoorlijk op elkaar. Het ontwerp van versie 12 is minimalistischer en dat zie je bijvoorbeeld aan de icoontjes en widgets. Het uiterlijk van Android past zich ook aan op basis van je wallpaper. De kleuren van de interface sluiten hierdoor beter aan bij je achtergrond. Het vergrendelscherm is ook aangepast: de klok is groter en als je geen meldingen hebt, wordt de tijd extra groot getoond.

Android 12 laat ook notificaties op een andere manier zien: in plaats van dat de notificatiebalk vol staat met app-icoontjes, zie je simpelweg een cijfer staan met hoeveel meldingen je hebt. Als je op dit icoontje tikt, krijg je al je notificaties te zien. Hierdoor oogt je homescreen rustiger en wordt Android weer iets overzichtelijker.

Het menu met snelle instellingen, dat je opent door vanaf je homescreen naar beneden te vegen, ziet er ook compleet anders uit. Het geheel is kleurrijker en de knoppen zijn groter geworden. Ook de widgets gaan op de schop. Ze worden voortaan gestapeld en hebben bovendien een speelse look dankzij de afgeronde randen.

Google Assistent

Het is ook makkelijker geworden om de Google Assistent op te roepen. Je hoeft nu enkel de aan/uit-knop van je smartphone in te drukken om het slimme hulpje op te roepen. Op dit moment kun je de Assistent al activeren door op het knopje onderin te drukken, of vanaf de zijkant van het scherm schuif naar boven te swipen.

Meer focus op privacy

Een ander belangrijk onderdeel van Android 12 is privacy. Google voegt hiervoor een nieuw Privacy Dashboard toe, waar je bijvoorbeeld kan zien wanneer (en voor hoe lang) bepaalde onderdelen van je smartphone zijn gebruikt. Hierdoor weet je in een oogopslag welke apps bijvoorbeeld je camera of microfoon hebben gebruikt, of om locatietoegang hebben gevraagd.

Ook zie je een melding op het scherm als je camera of microfoon wordt gebruikt, en krijg je opties om deze onderdelen uit te schakelen.

Op het Privacy Dashboard kun je bovendien je permissies beheren, oftewel: checken welke apps toegang hebben tot je data. Zie je hier permissies staan die je niet noodzakelijk vindt, dan kun je ze makkelijk intrekken. Het dashboard is onderdeel van het Privacy-onderdeel in de Instellingen-app. In Android 11 zat overigens al een Privacy-sectie, maar die is een stuk minder uitgebreid.

Verder krijg je meer controle over de locatiegegevens die je deelt. Het was al mogelijk om apps een eenmalige permissie te geven om je locatie op te vragen, maar nu kun je ook aangeven of een precieze locatie wordt gedeeld, of een meer globale locatie.

Beter samen met andere apparaten

Android 12 zorgt er ook voor dat al je apparaten beter samenwerken. De nieuwe Android-versie heeft bijvoorbeeld een ingebouwde afstandsbediening voor Android TV-apparaten. Hierdoor kun je ze makkelijker bedienen en tekst invoeren via het toetsenbord op je telefoon. Dit werkt ook met de Chromecast met Google TV, die eind vorig jaar werd gepresenteerd.

Heb je een Chromebook, dan kun je foto’s die je met je Android-telefoon maakt straks supersnel op je laptop bekijken. Nu moet je nog wachten totdat je kiekjes zijn gesynchroniseerd in Google Foto’s.

Volgens Google werkt Android 12 ook sneller en vloeiender. Smartphones moeten vlotter in gebruik zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de accuduur. Door allerlei verbeteringen op de achtergrond verbruikt het mobiele besturingssysteem minder energie.

Android 12-bèta

Google maakt bekend dat vandaag een Android 12-bèta verschijnt. Deze testversie is ook beschikbaar voor normale gebruikers. Naast de Google Pixel-telefoons doen ook smartphones van OnePlus, Xiaomi en Oppo mee aan het bètaprogramma. Hierdoor kunnen gebruikers met een toestel van deze fabrikanten de nieuwe features alvast testen.

