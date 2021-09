‘Android 12 wordt op 4 oktober uitgebracht’

Volgens geruchten vindt de Android 12 release binnenkort plaats. Volgens gelekte documenten gebeurt dit namelijk op 4 oktober. Daarmee zou het zo’n drie weken later zijn dan de release van Android 11, die vond plaats in september 2020.

Lees verder na de advertentie.

‘Android 12 release: 4 oktober aanstaande’

De informatie over de releasedatum van Android 12 komt via een tweet van Mishan Rahman. Rahman werkt voor XDA-Developers, een website die vaker naar buiten komt met betrouwbare informatie. Volgens het verschenen bericht – dankzij een intern document van de zoekgigant – wordt de broncode van Android 12 op 4 oktober aanstaande vrijgegeven voor het Android Open Source Project (AOSP).

In de afgelopen jaren is dat moment vaker samengevallen met de definitieve release van een nieuwe Android-versie. Volgens Rahman hebben ook andere bronnen dit aan hem bevestigd. Dat betekent dat de eerste gebruikers over ongeveer drie weken aan de slag kunnen met de grote update. Android 11 werd officieel uitgebracht op 8 september 2020. Android 10 verscheen op 3 september 2019.

→ Lees hier alles over de vernieuwingen van Android 12

Android 12 voor het eerst op Google Pixel 6 (Pro)

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn de eerste toestellen die draaien op de nieuwe software. Hoewel de zoekgigant al wat informatie over de komende smartphones naar buiten heeft gebracht, is nog niet alles bekend. Zo tasten we nog in het duister over de eigen Google Tensor-chip, configuraties qua werkgeheugen en opslag of bijvoorbeeld de prijzen.

Eerder plaatste Google wel verschillende teasers van de nieuwe toestellen, waarop de datum van 19 oktober te zien was. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat we Android 12 zien op 4 oktober, terwijl de Pixel 6-smartphones twee weken later worden uitgebracht.

Uiteraard heeft Android Planet ook weer een Android 12 update-overzicht samengesteld. Daarin houden we alles bij over de nieuwe Android-versie en voor welke fabrikanten en toestellen die wordt verwacht. Fabrikanten passen een Android-versie veelal wat aan. Zo wordt er een eigen schil overheen gelegd of worden er applicaties voorgeïnstalleerd. Met een Google Pixel-smartphone op zak krijgt je als eerste updates, terwijl je er bij andere fabrikanten langer op moet wachten.

Het laatste nieuws over Google: