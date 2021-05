Slechts enkele dagen voor Google I/O is het nieuwe ontwerp van Android 12 gelekt. De beelden tonen een drastisch herontwerp van het besturingssysteem.

Lees verder na de advertentie.

‘Android 12: heel veel ronde vormen en focus op privacy’

Sinds Lollipop, gelanceerd in 2014, is het Android-besturingssysteem weinig veranderd. De afgelopen jaren veranderde Google enkel wat details en schaafde zo subtiel aan het design. Dit jaar staat er echter een geheel nieuw ontwerp op de planning. Met Android 12 lijkt Google het geheel naar een nieuw niveau te tillen.

Via het YouTube-kanaal Front Page Tech deelt Jon Prosser, een bekende naam als het gaat om betrouwbare leaks, een reeks beelden van Android 12. In de video deelt Prosser stukjes van de Google I/O 2021-presentatie. Hierin is te zien dat het bedrijf inzet op nieuwe toepassingen voor verschillende apparaten en meer focus op privacy.

Van de hernieuwde focus op privacy en beveiliging is in het ontwerp weinig terug te zien – die wijzigingen zitten vooral aan de ‘achterkant’ van het systeem. De nieuwe functionaliteiten springen daarentegen wel in het oog. Vrijwel ieder onderdeel van het besturingssysteem lijkt een opknapbeurt te krijgen. Zo kunnen gebruikers voortaan meer ronde vormen verwachten met dikkere en meer prominente knoppen.

Binnenkort eerste publieke bèta

Tijdens Google I/O lanceert Google de eerste publieke bèta. Hiermee kunnen eerst Google Pixel-gebruikers het nieuwe ontwerp en enkele nieuwe functies van Android 12 uittesten. De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Google vindt plaats van 18 tot en 22 mei en is volledig online te volgen. Op 18 mei 19:00 uur start Google-ceo Sundar Pichai met de I/O 2021-keynote inclusief de onthulling van Android 12.

Naast de bekendmaking van de nieuwe versie van Android staan ook andere onthullingen op het programma. Zo is er een grote kans dat Google de Pixel 5a onthult. Dit toestel is gebaseerd op de Pixel 5, maar is net wat meer budgetvriendelijk. Verder staan ook een aantal nieuwe producten voor een slimmer huis klaar en kunnen we de aankondiging van Google Pixel Buds A verwachten.

Niets missen rondom de onthulling van Android 12 tijdens Google I/O en ander nieuws? Check dan natuurlijk Instagram en Facebook of download de gratis Android Planet-app.