Android 12 maakt downloaden van apps buiten de Play Store makkelijker

Download jij regelmatig apps op je smartphone buiten de officiële Play Store van Google om? Dan ga je blij zijn met Android 12. De nieuwe Android-versie laat de touwtjes voor het updaten van apps namelijk meer los. Zo zit het.

Hoe Android 12 Play Store alternatieven omarmt

De meeste mensen downloaden apps via de Play Store. Googles officiële app-winkel staat boordevol apps en games, maar is verre van compleet.

Gelukkig kun je daarom apps buiten de officiële Play Store om downloaden, al kost dit wel iets meer moeite. Vooral het updaten van je ‘onofficiële’ applicaties kan best een karweitje zijn.

Je moet namelijk per app aangeven of je de update wil installeren. Dit loopt behoorlijk op wanneer je meerdere applicaties buiten de Google-winkel om hebt gedownload.

Android 12 gaat dit veranderen. De afgelopen week aangekondigde opvolger van Android 11 zorgt er namelijk voor dat apps die buiten de Play Store om zijn gedownload, op de achtergrond geüpdatet kunnen worden.

Heel concreet betekent dit dat jij niet langer op “Akkoord” hoeft te drukken voor iedere losse app-update. In plaats daarvan worden de nieuwe versies geïnstalleerd zonder dat jij er weet van hebt, net zoals bij de ‘gewone’ Play Store.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Ontwikkelaars van apps moeten bijvoorbeeld de speciale code van Google gebruiken om de ‘achtergrond-updates’ mogelijk te maken.

Release van Android 12 deze zomer

Vanaf deze zomer is Android 12 te downloaden voor enkele smartphones, waaronder de Pixel-toestellen van Google zelf. De Android 12 bèta, een testversie van de nieuwe software die mogelijk instabiel is, kun je nu al uitproberen op een select groepje toestellen zoals de OnePlus 9 en Xiaomi Mi 11.

Er leiden meerdere wegen naar Rome

Aan alternatieven voor de Google Play Store is geen gebrek. Via de websites van APK Mirror en APKPure kun je bijvoorbeeld zogeheten apk-bestanden downloaden. Deze bestanden installeren apps op je smartphone buiten de Play Store om.

Het installeren van apk-bestanden is redelijk simpel, maar je moet wel even weten hoe het zit. Let wel goed op, want apk-bestanden kunnen virussen en andere rommel bevatten. Dit komt omdat de bestanden niet op veiligheid gecontroleerd worden door een centrale partij, zoals Google doet in de Play Store.

Ook Aurora Store is een veelgehoord alternatief voor de Play Store. Deze app-winkel geeft gebruikers bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid gegevens die applicaties over ze verzamelen. Ook telefoonfabrikant Huawei heeft zijn eigen Play Store-alternatief in de vorm van AppGallery.

