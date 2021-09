Zo ziet Android 12 eruit op de Samsung Galaxy S21

Benieuwd naar Android 12 op de Samsung Galaxy S21? De eerste bèta van One UI 4.0 is nu te downloaden en installeren, maar nog niet in Nederland of België. Wel zijn er al uitgebreide previews te vinden van de nieuwe software, en zo ziet het eruit.

Android 12 preview bij Samsung Galaxy S21

Het is wachten op de officiële release van Android 12, wat misschien op 4 oktober gaat gebeuren voor mensen met een Pixel-smartphone. Veel fabrikanten moeten deze versie nog aanpassen, omdat ze gebruikmaken van een eigen schil over Android heen. Ook bij Samsung is dat het geval, want hun toestellen hebben de One UI-skin.

Samen met Android 12 wordt One UI 4.0 geïntroduceerd en in sommige landen kun je daar nu mee aan de slag. Het gaat dus om een eerste testversie, die nog vol bugs en eigenaardigheden zit. Als je de software installeert en gebruikt, kun je feedback richting Samsung sturen, zodat ze dit kunnen bekijken en waar nodig verwerken in nieuwere versies.

Volgens de fabrikant zorgt de nieuwe software voor een nog betere gebruikservaring die veel soepeler is. Ook kun je een toestel nog beter personaliseren en is privacy nog belangrijker geworden.

Je inschrijven voor dit testprogramma kan helaas niet in Nederland of België, maar wel in Zuid-Korea, Amerika, Duitsland of bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Daardoor zijn er al verschillende partijen die aan de slag zijn gegaan met de nieuwe software, waaronder Sammobile.

Dit is One UI 4.0 op de Galaxy S21

In bovenstaande video belicht de bekende website verschillende nieuwe mogelijkheden van de software. Zo is er een nieuwe oplaadanimatie aanwezig en is het widget-overzicht verbeterd. Het toetsenbord zelf ziet er net wat gelikter uit en je krijgt het te zien wanneer een app je microfoon of camera gebruikt.

Ook zijn er andere privacygerelateerde aanpassingen te vinden in One UI 4.0. Zo kun je via een handig overzicht makkelijk en snel zien welke app over welke toestemming beschikt. Het geheel voelt volgens de site ook weer wat sneller aan en er zijn verschillende nieuwe icoontjes te zien in de software. Andere nieuwigheden vonden ze onder andere bij de camera, waar je nu de ‘zoomlevels’ ziet van de verschillende sensoren.

Wanneer krijg ik Android 12?

Wanneer Samsung begint met de officiële uitrol van de nieuwe software voor hun toestellen is nog onbekend. Daarmee begint de fabrikant wel voor het einde van het jaar, waarbij de Galaxy S21-trio tot de eerste toestellen zal behoren.

Verdere details over de uitrol voor andere smartphones van de producent is nog onbekend. We hopen daarover meer informatie te krijgen in de komende weken. Benieuwd of jouw toestel, Samsung of niet, Android 12 krijgt? Check dan ons Android 12 update-overzicht!

