Android 12 neemt je privacy serieuzer met deze 3 nieuwe features

Het gloednieuwe Android 12 introduceert handige features die je privacy serieuzer nemen. Zo kun je met meer controle en minder stress gebruikmaken van je smartphone of tablet. Android Planet legt de drie verbeteringen uit.

Lees verder na de advertentie.

Betere privacy met Android 12

Google heeft Android 12 officieel gepresenteerd en uitleg gegeven van allerlei nieuwe features in het besturingssysteem. Een deel van de verbeteringen heeft betrekking op je privacy en dat is een goede zaak. Met de nieuwste Android-versie krijg je namelijk beter inzicht in wat apps met je gegevens (willen) doen en neem je meer controle over wat je toestel (niet) mag doen. We zetten de drie belangrijkste nieuwe features onder elkaar.

1. Privacydashboard

Android 11 heeft al een privacydashboard, maar dat is nogal verstopt en bevat relatief weinig informatie. In Android 12 is het privacydashboard prominenter zichtbaar én geeft hij uitgebreidere statistieken.

Zo zie je er onder andere op welk tijdstip en voor welke periode een app toegang had tot een permissie, bijvoorbeeld je exacte locatie of camera. Klopt er iets niet? Dan kun je de permissie van de app eenvoudig aanpassen, intrekken of de app verwijderen.

2. Meer controle over de camera en microfoon

Google geeft je met Android 12 ook meer controle over je privacy door duidelijk te maken wanneer een app je microfoon en/of camera gebruikt. In de statusbalk bovenin het scherm zie je dan een indicator. Zo vergeet je minder snel dat een app geluid en/of beeld opneemt – met mogelijk vervelende gevolgen van dien.

Ook handig zijn snelkoppelingen in de meldingenbalk om de camera en microfoon voor onbepaalde tijd te blokkeren. Het Android-besturingssysteem verbiedt vervolgens elke app toegang tot deze onderdelen, bijna alsof je ze afdekt met een schuifje. Heb je genoeg van deze privacymodus, dan zet je de snelkoppelingen weer aan.

3. Geef alleen je globale locatie

Tot slot geeft Android 12 je de mogelijkheid om je globale locatie aan een app te verstrekken. Een app die om je locatie vraagt, weet in dit geval niet waar jij je tot op de paar meter bevindt.

De globale locatie lijkt neer te komen op een groot deel van een stad. Prima als een app wil weten of jij je in een bepaald land bevindt. Vraagt een vriend waar je nu uithangt, dan kun je via de permissie je exacte locatie delen. Hieronder zie je de drie genoemde features in actie.

Meer over Android 12

Naast fijne privacyverbeteringen introduceert Android 12 nog veel meer nieuwe features. Opvallend is het compleet nieuwe ontwerp genaamd Material You, dat de software kleuren geeft die het beste bij jou passen. Er komen ook handige verbeteringen naar de Google Assistent en het niet-zo-levendige Wear OS-besturingssysteem krijgt een enorme update. In onze round-up van Google I/O 2021 vind je de vier belangrijkste aankondigingen op een rijtje.

Het laatste nieuws over Google: