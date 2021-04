Handig: Android 12 krijgt functie om scherm extra te dimmen

Google gaat aan de slag met de schermhelderheid in Android 12, zodat je geen losse apps meer hoeft te gebruiken. Zo kun je de helderheid nog lager instellen en dit is waarom dat handig kan zijn.

‘Android 12 laat je scherm extra dimmen’

In de derde ontwikkelaarsversie van Android 12 is door website Droid-Life een nieuwe functie ontdekt: extra dimmen. Daarmee kun je zo het scherm nog donkerder zetten als de helderheid in de laagste stand nog steeds te hoog is. Fijn voor in een donkere ruimte of natuurlijk als je in bed nog even Android Planet leest of social media checkt.

De functie activeren doe je makkelijk via de snelle instellingen, of je duikt in de instellingen op je smartphone. In het nieuwe menu vind je nog meer opties voor deze ultieme nachtmodus. Zo kun je de intensiteit aanpassen en ervoor kiezen om een snelkoppeling op je thuisscherm te plaatsen.

Elk smartphonescherm is anders

Er is nog geen optie gevonden om dit automatisch in- en uit te schakelen voor bepaalde tijden, zoals bij de donkere modus. Er worden jaarlijks honderden modellen smartphones uitgebracht, elk met hun eigen schermspecificaties. Zo heb je verschillende type panelen zoals lcd of oled en verschillen schermen natuurlijk qua resolutie. Daarmee hangt ook de minimale en maximale helderheid samen, die daarom flink kan verschillen bij toestellen.

Natuurlijk zijn er apps van derden waarmee je de helderheid extra kunt aanpassen. Ook de kleurtemperatuur van het scherm is op veel toestellen al te wijzigen. Zo zorg je ervoor dat je (in de avonduren) minder blauwtinten ziet, maar juist warmere tinten. Of dat helpt om beter in slaap te vallen is echter nog wel de vraag.

Android 12-bèta in mei

In mei vindt Google I/O 2021 plaats, de ontwikkelaarsconferentie waar de zoekgigant nieuwe software presenteert. Hoogstwaarschijnlijk wordt Android 12 dan uitgebreid getoond en vertelt Google over alles nieuwe functies.

De verwachting is dat na de presentatie een publieke testversie van Android 12 wordt uitgebracht. Die is ook beschikbaar voor ‘normale’ gebruikers met een Google Pixel-telefoon. De definitieve release van Android 12 vindt waarschijnlijk in september plaats.

