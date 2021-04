Geïnstalleerde apps op je smartphone of tablet kunnen ongezien veel van je interne geheugen afsnoepen. Vanaf Android 12 wordt automatisch ruimte vrijgemaakt doordat het besturingssysteem weinig gebruikte apps in slaapstand zet.

Android 12: slaapstand maakt ruimte vrij

Er worden steeds meer functies bekend van het aankomende Android 12. Via XDA Developers is nu een nieuwe feature gevonden en die heeft alles te maken met de ruimte die apps innemen. Installeer je een applicatie, dan is er allerlei data nodig om ‘m volledig te gebruiken en dat kan flink oplopen. Installeer je tientallen apps op je smartphone, dan ben je al snel enkele gigabytes aan ruimte kwijt.

Vanaf Android 12 wordt dit automatisch geregeld, schrijft de website. Gebruik je een app namelijk twee maanden achter elkaar niet, dan wordt de opslagruimte daarvan gewist en tijdelijke bestanden verdwijnen. Je telefoon wordt dus automatisch opgeruimd, zodat je dat niet handmatig hoeft te doen.

Via verschillende screenshots (zie bovenstaande galerij) van XDA Developers zien we ook hoe dat gaat werken. Deze toevoeging borduurt verder op een functie van het huidige Android 11. Specifieke rechten worden daarbij van apps ‘ontnomen’ als je ze een tijdje niet gebruikt. Bij deze optie speelt privacy de hoofdrol, zodat je een stuk beter weet welke app precies welke rechten heeft.

Meer over Android 12

De definitieve versie van Android 12 wordt pas rond september dit jaar verwacht. Voordat het zo ver is, worden nog wel verschillende (publieke) testversies uitgebracht. Die software is redelijk stabiel en installeer je op de Google Pixel 3 of nieuwer.

Eerder verschenen ook al verschillende ontwikkelaarsversies, die niet voor het grote publiek bedoeld zijn. Met zo’n vroege versie gaan app-ontwikkelaars of fabrikanten alvast aan de slag. Zo worden apps geoptimaliseerd voor Android 12. Natuurlijk kun je ook denken aan aanpassingen die nodig zijn van de schil die fabrikanten vaak over Android heen leggen.

