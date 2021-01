Volgens aanwijzingen krijgt Android 12 uitgebreidere thema-instellingen. Daarmee verander je niet alleen de achtergrond of icoontjes, maar de integratie gaat een stuk verder. Apps die ondersteuning bieden kleuren bijvoorbeeld ook mee.

Lees verder na de advertentie.

Android 12 thema’s:

Nu een thema instellen kan al standaard op veel toestellen van verschillende fabrikanten. Anders kun je ook vaak aan de slag met third party apps uit de Play Store. Volgens 9to5Google werkt de zoekgigant aan een uitgebreide themafunctie voor het aankomende Android 12. Daarbij stel je een primaire en secundaire kleur in, die vervolgens overal – waar mogelijk – op je toestel worden doorgevoerd.

Dat gaat verder dan de snelle instellingen of de accentkleur van de smartphone, aldus de website. Wel zegt 9to5Google dat de kleurenschema’s waar je uit kunt kiezen verschillen per fabrikant of zelfs per toestel. Daarnaast lijkt het er niet op dat je zelf bepaalde kleuren kunt uitzoeken en zo je eigen thema kunt samenstellen. Ook extra’s thema’s downloaden lijkt niet mogelijk te worden.

Zo kunnen thema’s op Android 12 eruit zien

Een ontwikkelaar van een bepaalde app kan hiervoor ook ondersteuning gaan toevoegen in Android 12. Zo kan het dat een applicatie ook meekleurt in dezelfde kleuren als het gekozen thema. Dat alles zorgt voor een grotere eenheid qua uiterlijk van de software. Ook heeft 9to5Google verschillende mock-ups gepubliceerd. In onderstaande galerij zien we eerst een afbeelding van het snelle instellingenmenu van Android 11, daarna twee gemaakte afbeeldingen van hoe het eruit zou kunnen zien op Android 12.

Vanaf Android 10 kunnen (veel) apps al automatisch wisselen tussen de normale en donkere modus. Die modus ziet er bij veel apps echter heel anders uit. Waar de ene app een donkergrijze achtergrond toont, is dat bij een andere modus in donkere modus weer donkerblauw of juist zwart.

Tot slot meldt de website dat het thema zich automatisch kan aanpassen aan de gekozen wallpaper. Kies je een andere achtergrond, dan zal het kleurenschema zich systeembreed aanpassen.

Eerst Android 12 voor ontwikkelaars

De eerste Android 11-testversie rolde uit in februari 2020, maar of dat ook gaat gebeuren met Android 12 is nog de vraag. Als hetzelfde tijdschema dit jaar ook gevolgd wordt, duurt het nog maar enkele weken voordat we de eerste versie gaan zien. Wel duurt het dan nog maanden voordat Android 12 klaargestoomd is voor het grote publiek.

Daarom kan het makkelijk dat we de bovenstaande mogelijkheden helemaal niet gaan zien in de definitieve versie. Naast zo’n systeembreed thema met meer mogelijkheden werkt Google aan nog meer Android 12-functies. Check bijvoorbeeld ook alles over deze vier mogelijkheden, waarover we al eerder schreven.

Op de hoogte blijven van het laatste Android-nieuws? Download dan onze Android Planet-app of schrijf je natuurlijk even in voor de nieuwsbrief!

Lees meer over Google op Android Planet: