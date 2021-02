De eerste ontwikkelaarsbèta van Android 12 is uitgebracht. Voordat normale gebruikers aan de slag kunnen met alle nieuwe mogelijkheden verschijnen nog heel wat andere testversies. Hoe die tijdlijn er precies uitziet, lees je hier.

Android 12 tijdlijn: alle versies op een rij

Terwijl Android 11 pas op een kleine selectie Android-apparaten te vinden is, heeft Google de eerste versie van Android 12 al uitgebracht. Het gaat om de zogenaamde Developer Preview 1, een speciale vroege versie voor ontwikkelaars. Op de ontwikkelaarswebsite van Google zelf is nu ook de tijdlijn te vinden in aanloop naar de publieke release van Android 12.

Totdat de versie voor normale gebruikers wordt uitgebracht, verschijnen namelijk nog heel wat proefversies. Android Planet heeft die tijdlijn uitgeplozen en netjes voor je op een rij gezet.

Februari 2021 – Ontwikkelaarsversie 1

De eerste versie van Android 12 is uitgebracht en richt zich op ontwikkelaars. Hiermee kunnen zij alvast de eerste stappen maken om hun apps te optimaliseren voor Android 12. Ook fabrikanten kunnen hierdoor al gaan sleutelen, bijvoorbeeld aan hun eigen schil die over Android heen ligt en waarvoor aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

Maart 2021 – Ontwikkelaarsversie 2

In maart wordt een tweede ontwikkelaarsversie uitgebracht door Google. Hierbij zal de feedback van de eerste versie zijn verwerkt en zullen we ook weer nieuwe mogelijkheden gaan zien van Android 12.

April 2021 – Ontwikkelaarsversie 3

In april volgt de derde en laatste Developer Preview van Android 12. Feedback van de vorige rondes is in deze versie doorgevoerd. Houd trouwens in het achterhoofd dat deze speciale versies voor ontwikkelaars niet zijn bedoeld om zelf te installeren en gebruiken. Zo werkt de software nog niet stabiel en zijn er nog allerlei grote fouten aanwezig.

Mei 2021 – Publieke testversie 1

In mei 2021 wordt Android 12 voor veel mensen een stuk interessanter, want dan wordt de eerste publieke bèta uitgebracht. Met die testversie kunnen gebruikers ook zelf makkelijk aan de slag. Zo kun je alvast nieuwe functies uitproberen die in Android “Snow Cone” zijn doorgevoerd.

Dat installeren kan dan op de Google Pixel 3 en nieuwer. Het zal ook mogelijk zijn om op smartphones van verschillende andere fabrikanten gebruik te maken van deze bèta.

Juni 2021 en juli 2021 – Publieke testversies 2 en 3

In de twee maanden erna verschijnen nog twee publieke testversies van de software. Ook daarbij is feedback geven weer zeer gewenst, zodat Google bugs kan pletten, aanpassingen kan doorvoeren of bepaalde functies nog wat kan optimaliseren.

Augustus 2021 – Publieke testversie 4

In augustus verschijnt de laatste Android 12-bèta. Het is tijd voor de laatste tests en uitwerking van documentatie voor ontwikkelaars en fabrikanten. Ook worden de laatste problemen opgelost, allemaal met de stabiele versie van Android 12 in zicht.

September 2021? – Stabiele versie Android 12

Wanneer de stabiele versie van Android 12 precies uitrolt, is nog de vraag. Dat heeft uiteraard te maken met hoe vlot al het testen gaat, of er (grote) problemen worden gespot en hoe lastig het is om die weer glad te strijken. We houden een slag om de arm, maar zetten nu in op september 2021. Ook omdat Android 11 vorig jaar in september werd uitgebracht.

