Overzicht: deze toestellen krijgen (waarschijnlijk) de Android 12-update

Android 12 is officieel hier! Je vraagt je vast af of jouw smartphone ook de update krijgt. In dit uitgebreide overzicht zetten we alle verwachtingen op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Tijdens Google I/O 2021 is Android 12 getoond en later dit jaar wordt de definitieve release van de nieuwe Android-versie verwacht. Google brengt de update dan uit voor Pixel-telefoons en vervolgens is het aan andere fabrikanten om de Android-versie voor hun toestellen beschikbaar te maken. Maar: iedere fabrikant heeft een ander updatebeleid en het kan per toestel verschillen of jij een update krijgt.

Daarom publiceren we op Android Planet bij iedere nieuwe Android-update een groot update-overzicht. Hierin verzamelen we alle informatie en zetten we onze verwachtingen op een rijtje. Hierdoor weet je – ook al verschijnt Android 12 pas later dit jaar – al ongeveer wat je kan verwachten.

Veel fabrikanten moeten hun updateplannen nog bekendmaken, maar we kunnen al een goede inschatting maken. In de lijst hieronder hebben we tussen haakjes aangegeven of een smartphone wordt bijgewerkt. Zodra fabrikanten hun plannen daadwerkelijk onthullen, werken we dit overzicht natuurlijk bij.

Wanneer is Android 12 te downloaden?

De definitieve versie van Android 12 wordt pas later dit jaar uitgebracht, waarschijnlijk in september. Dan is de update beschikbaar voor Googles eigen Pixel-toestellen, maar toestellen van andere fabrikanten moeten langer wachten. Hieronder zetten we al onze verwachtingen op een rijtje.

Dit Android 12 update-overzicht is voor het laatste bijgewerkt op 25 mei 2021.

Android 11 update-overzicht Google Samsung Nokia Motorola OnePlus Xiaomi Oppo Sony LG

Google

Heb je een smartphone van Google, dan kun je erop rekenen dat je Android-updates direct en als eerste ontvangt. Voor Android 12 is het updatebeleid dan ook simpel: heb je een Pixel 3 of nieuwer, dan krijg je een Android 12-update. Gebruik je de Pixel 2 (of ouder), dan val je helaas buiten de boot.

Samsung

Samsung heeft zijn updatebeleid het afgelopen jaar flink verbeterd. Niet alleen krijgen toestellen vier (!) jaar lang beveiligingspatches, maar ook drie grote Android-versie-updates. Als je een recente Samsung-telefoon hebt, dan zit je dus goed.

Nokia

HMD Global, het bedrijf dat de Nokia-smartphones maakt, was erg snel met Android-updates maar doet het tegenwoordig iets minder goed. Desondanks komt het bedrijf zijn beloftes wel na als het om het bijwerken van zijn telefoons gaat. Dit zijn de Nokia-smartphones die waarschijnlijk Android 12 krijgen:

Motorola

Bij Motorola gaat het updaten vaak veel trager. Daarnaast krijgt het overgrote gedeelte van de toestellen maar één grote Android-update. Heb je dus al Android 11 binnengekregen op je Motorola-smartphone, dan zul je versie 12 hoogstwaarschijnlijk missen. Maar als je Moto standaard op Android 11 draait, ontvang je wél Android 12. De verwachtingen zijn als volgt:

OnePlus

OnePlus heeft een goede staat van dienst als het gaat om het uitbrengen van Android-updates. Voor de duurste (en belangrijkste) toestellen van het bedrijf verschijnen nieuwe Android-versies dan ook snel. Dit zijn onze verwachtingen.

Xiaomi

Xiaomi heeft niet een heel duidelijk updatebeleid, maar vindt het ondersteunen van zijn toestellen wel belangrijk. Het bedrijf werkt belangrijke smartphones dan ook vlot bij en vergeet ook goedkopere toestellen niet.

Oppo

Oppo was altijd een beetje vaag over zijn updatebeleid, maar is hier tegenwoordig heel transparant over. Duurdere Oppo-smartphones krijgen twee grote Android-updates, goedkopere toestellen slechts eentje. Zodra de exacte plannen van het bedrijf bekend zijn, werken we de lijst hieronder bij.

Sony

Sony brengt maar weinig telefoons uit en daardoor is het makkelijk om in te schatten welke Android 12 krijgen. Als je een recente Sony-smartphone hebt, dan kun je waarschijnlijk rekenen op een upgrade. Oudere toestellen van het bedrijf vallen jammer genoeg buiten de boot.

LG

Voor LG is het moeilijk om te voorspellen welke toestellen Android 12 krijgen. Het bedrijf is gestopt met het maken van smartphones en hoewel het belooft om Android 12-updates uit te brengen, is het nog maar afwachten of dit daadwerkelijk gebeurt. De vier toestellen hieronder krijgen mogelijk Android 12, maar voor andere LG-telefoons hebben we helaas minder goed nieuws.

LG Wing

LG Velvet (5G-versie)

LG Velvet (4G-versie)

LG V50

Wat is nieuw in de Android 12-update?

Android 12 is een behoorlijk grote update en dat komt vooral door het compleet nieuwe design. Google noemt het ontwerp ‘Material You‘ en zoals de naam al verklapt, wordt de software vooral persoonlijker. Je hebt meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen en de software is kleurrijker en speelser.

→ Lees meer op de versiepagina van Android 12 voor alle nieuwe functies

Ook fijn is dat Android 12 zich nog meer op privacy richt. Je krijgt een nieuw Privacy Dashboard waar je allerlei data kan inzien, zoals welke apps toegang hebben tot je camera en microfoon, en welke apps deze smartphone-onderdelen ook echt hebben gebruikt. Zie je permissies staan die je niet vertrouwt, of simpelweg niet nodig vindt, dan kun je ze gemakkelijk intrekken.

Daarnaast brengt Android 12 verbeteringen voor de Google Assistent, zodat je het slimme hulpje nog sneller kan activeren. Verder zorgt de grote Android-update ervoor dat je smartphone beter samenwerkt met andere apparaten, zoals een Chromebook en/of Android TV-mediaspeler. In de video hierboven praten we je in een paar minuten helemaal bij over de nieuwe Android 12-features.

Staat jouw toestel niet de lijst, of zijn we er eentje vergeten? Laat het dan weten in de reacties hieronder, zodat je jouw smartphone aan de lijst toevoegen. Let er daarnaast op dat de plannen van fabrikanten nog niet bekend zijn, dus het overzicht hierboven kan nog worden gewijzigd.