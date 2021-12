Android 12L uitproberen? Dat kan, als je een Google Pixel hebt

Google kondigde eind oktober een geüpgradede versie van Android 12 aan, namelijk Android 12L. Pixel-gebruikers kunnen nu met de eerste bètaversie van de software aan de slag.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 12L bèta 1 nu beschikbaar voor de Google Pixel

Vouwtelefoons en tablets worden steeds populairder. Speciaal voor grotere apparaten kondigde Google eind oktober Android 12L aan. De eerste bèta van Android 12L is nu beschikbaar voor de Google Pixel. Hoewel de software vooral veel toevoegt voor vouwtelefoons en tablets, hebben ook reguliere smartphones baat bij de update.

Google pakt met Android 12L voor reguliere smartphones de kans om een aantal kleine gebreken van Android 12 te verhelpen. Zo heeft de software een aantal visuele aanpassingen, die het geheel overzichtelijker maken.

Je kunt de bèta van Android 12L niet zomaar installeren. Je moet hiervoor namelijk onderdeel zijn van Googles Beta Program. Hoe je jouw Pixel hiervoor aanmeldt, lees je op de Android Bèta voor Pixel-pagina van Google. Ook niet geheel onbelangrijk: je hebt een Pixel 3a (XL), Pixel 4 (XL), Pixel 4a (5G), Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 6, of Pixel 6 Pro nodig. Oudere Pixels hebben geen software-ondersteuning meer.

Meer over Android 12L

De verbeteringen in Android 12L zijn direct op het startscherm van grote schermen zichtbaar. Een interface met twee kolommen staat centraal. Het scherm van je vouwtelefoon of tablet wordt als het ware ‘in tweeën gedeeld’. Hierdoor staan bijvoorbeeld de instellingen en notificaties in het dropdown-paneel naast elkaar.

Google richt zich met Android 12L naast het opvullen van grote schermen ook op het verbeteren van multitasken. Zo is er een nieuwe takenbalk, die het wisselen tussen verschillende apps een stuk makkelijker maakt. Ook is het nu mogelijk om twee applicaties naast elkaar te gebruiken. Het lijkt hierdoor bijna alsof je twee smartphones aan elkaar plakt.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws? Schrijf je dan even in voor onze nieuwsbrief of download natuurlijk de gratis Android Planet-app. Tot slot vind je ons ook op social media: Facebook en Instagram.

Meer over Android: