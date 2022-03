Google geeft Android 12L en belangrijke beveiligingspatch vrij voor Pixel-smartphones

Google heeft een grote update voor de Pixel-smartphones uitgebracht. De nieuwe Android 12L-software is nu te downloaden, mits je een geschikt toestel hebt.

Android 12L nu beschikbaar voor (de meeste) Pixel-telefoons

Google kondigde in oktober een uitgebreide versie van Android 12 aan: Android 12L. De update is nu beschikbaar voor ondersteunde Pixel-toestellen. Gek genoeg horen de meest recente Pixel 6 en Pixel 6 Pro hier (nog) niet bij. De update is vooral gericht op vouwbare smartphones en tablets, dus een groot gemis voor de toestellen is het niet.

Op grote schermen toont Android 12L menu’s op een andere manier. Zo worden notificaties en de snelle instellingen in twee aparte kolommen getoond, die naast elkaar staan. Ook de instellingen worden in twee kolommen getoond, die beide de helft van het (vouwbare) scherm vullen.

Tot slot is er de nieuwe permanente takenbalk, onderaan het scherm. Met deze balk kunnen gebruikers gemakkelijk schakelen tussen verschillende apps. Ook is het mogelijk om twee applicaties naast elkaar te gebruiken, in een split-screen-modus. Samsung, Lenovo en Microsoft werken momenteel aan apparaten met Android 12L, dus niet alleen Pixel-toestellen krijgen de update.

De release van Android 12L valt samen met een zogenoemde Feature Drop, die allerlei nieuwe functies naar bestaande Pixel-smartphones brengt. Denk hierbij aan Night Sight-support in Snapchat, Live Captions tijdens telefoongesprekken en meer talen voor Live Translate.

Ook belangrijke beveiligingspatch voor Pixel-toestellen

Naast Android 12L rolt Google momenteel ook een belangrijke beveiligingsupdate uit. De toestellen die de update ontvangen, zijn de Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Dit keer zijn er maar liefst 24 problemen opgelost. Het is belangrijk om beveiligingspatches zo snel mogelijk te installeren.

Je Pixel-smartphone geeft vanzelf een melding als de Android-beveiligingsupdate te downloaden is. Natuurlijk kun je het ook handmatig checken. Dat doe je via ‘Instellingen > Systeem > Systeemupdate’. Daar krijg je te zien of jouw toestel voorzien is van de nieuwste software. Staat de update klaar, dan kun je ‘m natuurlijk direct installeren – en dat raden wij ook zeker aan.

Heb je geen Google Pixel, maar een ander Android-toestel? Dan moet je iets langer op de beveiligingsupdate wachten. Populaire merken als Samsung en OnePlus zijn over het algemeen vrij rap als het gaat om beveiligingsupdates.

Heb je geen Google Pixel, maar een ander Android-toestel? Dan moet je iets langer op de beveiligingsupdate wachten. Populaire merken als Samsung en OnePlus zijn over het algemeen vrij rap als het gaat om beveiligingsupdates.