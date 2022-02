Android 13 Developer Preview 1: dit is de eerste testversie

Google heeft de eerste versie van Android 13 uitgebracht. De update verschijnt pas later dit jaar, maar we weten nu al een aantal nieuwe functies.

Android 13 Developer Preview 1 nu beschikbaar

De eerste testversie van Android 13 is beschikbaar. Het gaat om een ontwikkelaarsversie (Developer Preview), die niet voor normale gebruikers is bedoeld. De definitieve versie van Android 13 verschijnt pas later dit jaar; we verwachten dat de update in augustus of september verschijnt. Tot die tijd brengt Android 13 meerdere ontwikkelaarsversies uit, net als bij vorige Android-updates.

Android 13 staat vooral in het het teken van privacy en beveiliging. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een nieuwe feature: de fotokiezer. Hiermee moet het delen van foto’s en video’s met apps van derden veiliger worden. Je deelt plaatjes zonder dat een app de toegang krijgt tot je volledige mediabibliotheek. De fotokiezer wordt overigens ook beschikbaar voor gebruikers met Android 11 of Android 12, via een Google Play-systeemupdate.

Ook nieuw is de wifipermissie, die ervoor zorgt dat apps met andere wifi-apparaten verbinding maken zonder dat de locatie wordt gedeeld. Ook handig is dat het Material You-design, dat met Android 12 werd geïntroduceerd, wordt uitgebreid. Alle apps hebben straks een icoontje dat past binnen het nieuwe ontwerp. Op dit moment ondersteunen veel Google-apps het Material You-design met een bijhorend icoontje, maar zijn er ook veel applicaties die dit (nog) niet doen.

Verder is Google van plan om Project Mainline uit te breiden, waardoor meer onderdelen van Android 13 te updaten zijn via de Play Store. Op dit moment krijgen smartphones soms updates via de app-winkel, die dus niet apps updaten – maar bepaalde onderdelen van het besturingssysteem. Google kan deze updates makkelijker en sneller uitrollen dan volledige software-upgrades.

Developer Preview 1: niet voor gebruikers

Hoewel het misschien aanlokkelijk is om de eerste versie van Android 13 al te installeren (als je een Pixel-telefoon hebt), is het slim om dit nog niet te doen. De eerste Developer Preview is echt voor ontwikkelaars bedoeld en bijvoorbeeld niet stabiel. Hij bevat nog grote fouten en is al met al nog lang niet klaar voor gewone consumenten.

In de komende maanden, wanneer er meer testversies van Android 13 verschijnen, wordt het besturingssysteem steeds stabieler en beter. In augustus of september verschijnt waarschijnlijk de update voor het grote publiek. Waarschijnlijk wordt ook een publieke bèta uitgebracht die normale gebruikers kunnen installeren.

