Cijfers: Android 13-gebruikers afgelopen kwartaal ruim verdubbeld

Google gaf eerder elke maand een update over de distributiecijfers van Android en de versies ervan. Inmiddels is dat nog maar enkele keren per jaar. Nu zijn er weer nieuwe cijfers gepubliceerd, lees je mee?

Android 13 distributiecijfers van april 2023

De laatste keer dat Google distributiecijfers bekendmaakte is alweer in januari van dit jaar. De zoekgigant heeft nu weer nieuwe cijfers geopenbaard, tijd om te vergelijken dus! In januari was Android 13 te vinden op slechts vijf procent van de apparaten die draaien op Android. Inmiddels geldt dat voor 12,1 procent zo blijkt uit de cijfers. In onderstaand cirkeldiagram wordt die software aangeduid met de letter T.

Android 13 wordt inmiddels zo’n 8 maanden uitgerold en Android 14 staat alweer op de stoep. De relatief snelle uitrol van de software heeft te maken met verschillende fabrikanten en hun verbeterde updatebeleid. Dat wordt bij fabrikanten als Samsung steeds belangrijker en inmiddels zijn al heel veel van hun toestellen geüpdatet.

Toen Android 12 werd uitgerold, duurde het een jaar om een marktaandeel van 13,3 procent te veroveren. Inmiddels is Android 12 (met Android 12L) te vinden op 16,5 procent van de gebruikte Android-apparaten. De meest gebruikte versie van januari 2023 is echter nog steeds Android 11. Bijna een kwart van de Android-apparaten draait namelijk nog op die verouderde software. In het cirkeldiagram is dat aangegeven met de letter r. Het aandeel van Android 10 is ook nog steeds opvallend groot: 18,5 procent.

Apple biedt veel beter beleid

Er is één grote reden waarom de uitrol van nieuwe Androidversies zo traag verloopt ten opzichte van Apple. Android wordt gebruikt door honderden fabrikanten, die de software van Google krijgen om dat vervolgens aan te passen met een eigen sausje. Zo wordt voor elk apparaat een aangepaste versie gemaakt en dat kost veel tijd en geld.

Natuurlijk heeft niet elke fabrikant dezelfde middelen om dit voor elkaar te boksen, waardoor er onderling ook grote verschillen ontstaan. Dat is heel anders dan bij Apple die de software zelf aanpast en dat ook nog eens voor slechts een handvol apparaten.

Gelukkig hebben veel fabrikanten inmiddels wel door dat consumenten updates voor Android, maar ook beveiliging, belangrijk vinden. Steeds maar partijen laten dan ook weten toestellen langer te ondersteunen. Toch kan het dan nog steeds relatief lang duren voordat een Android-update op jouw toestel echt beschikbaar is.

