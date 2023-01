Cijfers: Android 13 draait nu op ruim 5 procent van alle apparaten

Android 13 verschijnt op steeds meer apparaten en misschien heb jij de update ook wel gekregen. Nu is bekend hoeveel procent van alle devices op de nieuwste Android-versie draait.

Android 13 distributiecijfers

Android 13, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem, is nu op 5,2 procent van alle Android-apparaten te vinden. Dat blijkt uit de officiële distributiecijfers van Google, die af en toe worden gedeeld. Voorheen maakte de zoekgigant overigens veel vaker bekend hoe het met de distributie van Android-versies stond.

In het cirkeldiagram hieronder zie je dat Android 13 (met de letter ‘T’) op vijf procent van alle apparaten staat. De populairste Android-versie is Android 11, dat in 2020 is uitgebracht. Deze software is op 24,4 procent van alle apparaten te vinden. Op de tweede plek staat het nog oudere Android 10 (19,5 procent) en de derde plek wordt ingenomen door Android 12 (18,9 procent).

De uitrol van Android 13 lijkt overigens relatief snel te gaan. Dat komt vooral door bedrijven als Google, Samsung en OnePlus. Met name Samsung heeft in rap tempo veel smartphones (en tablets) bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie. OnePlus was ook erg rap met de Android 13-update voor de OnePlus 10 Pro, maar moet zijn goedkopere telefoons nog bijwerken.

De distributiecijfers van Android 13 zijn overigens niet te vergelijken met die van Apples iOS. De nieuwste versie, iOS 16, staat inmiddels op maar liefst 74,3 procent van alle apparaten. Android-fabrikanten zijn updates de laatste jaren gelukkig wel steeds belangrijker gaan vinden. Veel bedrijven hebben hun updatebeleid verbeterd en/of beloven toestellen langer te ondersteunen.

Meer over Android 13

Android 13 is niet de meest ingrijpende update, maar vooral een verfijnde versie van Android 12. Zo zijn er meer opties voor het Material You-design, waarmee je het uiterlijk van de software helemaal kan aanpassen. Er zijn meer basis- en achtergrondkleuren om uit te kiezen en app-iconen kunnen nu ook meekleuren.

