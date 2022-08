Android 13 is uitgebracht! Dit moet je weten over de update

Google heeft onverwachts Android 13 officieel uitgebracht. Pixel-gebruikers kunnen de update nu downloaden en installeren. Lees hier wat je van de nieuwe Android-versie kan verwachten.

Android 13 downloaden: dit moet je weten

We hadden er stiekem niet op gerekend, maar Google heeft de definitieve versie van Android 13 uitgebracht. De update komt behoorlijk vroeg, want Android 12 verscheen vorig jaar pas in oktober. De nieuwe Android-versie is nu beschikbaar voor Pixel-smartphones en komt later naar toestellen van andere merken. Dit zijn de Pixel-telefoons die nu kunnen updaten:

Heb je een telefoon van Samsung, OnePlus, Motorola of Xiaomi, dan moet je nog op de update wachten. In een blog schrijft Google dat Android 13 ‘later dit jaar’ naar toestellen van andere fabrikanten komt. Hierbij verschilt het weer per merk (en per smartphone) hoe snel ze een Android 13-update krijgen. Dure high-end telefoons – zoals de Samsung Galaxy S22 en OnePlus 10 Pro – worden vaak het snelst bijgewerkt. Daarna volgen midrange- en budgettoestellen.

Android 13 is een minder grote update dan zijn voorganger. Versie 12 introduceerde een compleet nieuw design en allerlei andere verbeteringen, en Android 13 borduurt hierop voort. Het nieuwe Material You-ontwerp wordt aangevuld met functies, waardoor je nu bijvoorbeeld de icoontjes van niet-Google-apps kan aanpassen. Hierdoor matchen ze beter met je wallpaper en gebruikte kleuren, zodat alles meer als een geheel oogt.

Meer privacy, minder notificaties

Ook nieuw is de optie om alleen specifieke foto’s en video’s met apps te delen. Zo hoef je een fotobewerkingsapp niet de toegang te geven tot al je kiekjes en video’s. Logisch, want waarschijnlijk wil je er maar een paar bewerken en delen. Android 13 let dus nog een beetje beter op je privacy.

De update zorgt er daarnaast voor dat je minder snel last hebt van meldingen. Als je een app of game installeert, vragen ze nadrukkelijk of ze toestemming hebben om notificaties te sturen. Bij vorige Android-versies mochten applicaties dit standaard doen, tenzij je de rechten voor meldingen handmatig introk.

Android 13 is verder een fijne update voor tablets. Zo wordt het makkelijker (en fijner) om te multitasken en kun je makkelijk apps naast elkaar zetten in de splitscreen-modus. Zo kijk je bijvoorbeeld een YouTube-video en maak je tegelijk aantekeningen in een notitie-app als Google Keep.

Ook handig: In Android 13 kun je je hand gewoon op het scherm laten rusten, zonder dat je tablet dit registreert als een veegbeweging. Verder is er een feature om teksten, linkjes en zelfs plaatjes of video’s op je smartphone te kopiëren en vervolgens te plakken om je tablet. Dit werkt ook andersom.

