Android 13 Go officieel: deze 5 dingen moet je weten

Android 13 Go is officieel gepresenteerd voor goedkopere smartphones met instapspecificaties. Maar wat is er allemaal nieuw? Je leest het in dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor selecte toestellen: Android 13 Go officieel

Via de Google Blog lezen we meer over de officiële lancering van Android 13 Go. De nieuwe software is uitgerust met een aangepast design, gebaseerd op Material You. Dat werd geïntroduceerd met Android 12 en komt nu dus pas naar de lichte versie van het bekende besturingssysteem van Google.

Dat betekent onder andere dat accentkleuren worden gebaseerd op de ingestelde achtergrond. Die kleuren zie je onder andere terug in het snelle instellingen-menu, notificaties en op andere plekken. Wel ben je als Android Go-gebruiker beperkt tot het kiezen van vier kleurprofielen, waar dat er in Android 13 inmiddels 16 zijn.

Andere nieuwe opties voor Android 13 Go zijn het per app in kunnen stellen van permissies. Het is mogelijk om per app een andere taal te kiezen, mits de ontwikkelaars deze optie inbouwen. Ook het Discover-thuisscherm is vanaf nu eindelijk te gebruiken bij de lichte software. Misschien wel de fijnste update is dat er voor een nieuwe weg is gekozen wat updates betreft. Dat betekent dat dit type smartphones vaker belangrijke beveiligingsupdates krijgen.

Hogere systeemeisen waren al bekend

Eerder werd al bekend dat de systeemeisen om Android 13 vloeiend te draaien werden verhoogd. Dat betekent dat toestellen minimaal 2GB RAM aan boord moeten hebben, waar dat eerst nog 1GB was. Daarnaast wordt er 16GB interne opslag vereist. Bij vorige edities van Android Go was 8GB geheugen nog genoeg.

Smartphones met Android Go worden hier nagenoeg niet verkocht. De markt is een stuk groter in regio’s als Zuid-Europa of Azië. De lonen zijn daar gemiddeld veel lager, waardoor dure smartphones een grote luxe zijn. Hier is bijvoorbeeld nog wel de Alcatel 1B (2022) te koop, een toestel met een adviesprijs van 109 euro en bescheiden specificaties. Wel draait deze telefoon nog op Android 11 Go.