Android 13 maakt de Google Assistent minder opdringerig

Android 13 gaat vooral puntjes op de i zetten, in plaats van grote vernieuwingen doorvoeren. De volgende Android-versie maakt onder meer het vergrendelscherm van je telefoon toegankelijker. Ook wordt de Google Assistent minder opdringerig.

Eerste details over Android 13 en Google Assistent bekend

Android 12 is pas net verkrijgbaar, maar er wordt alweer druk aan de opvolger gesleuteld. Dankzij vroege testversies weten we bijvoorbeeld al dat Android 13 met meertalige apps overweg kan en voorzichtiger wordt met pushmeldingen sturen. Ditmaal brengt website Android Police 3 nieuwe functies naar buiten.

1. Google Assistent het zwijgen opleggen

Hoe bedien jij je Android-smartphone? Gebruik je veegbewegingen, of heb je ‘ouderwetse’ virtuele knoppen (om terug, naar het thuisscherm en het app-overzicht te gaan) aan de onderkant van je telefoon?

Wie gebruikmaakt van de tweede optie kan in Android 13 de Google Assistent minder opdringerig maken. Je kunt er namelijk voor kiezen om de spraakhulp niet langer in te schakelen op het moment dat je de thuisknop lang ingedrukt houdt. Vreemd genoeg is dit in Android 12 en eerdere versies nog niet mogelijk.

2. Gebruikersprofielen

Android heeft gebruikersprofielen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld gemakkelijk wisselen van je privé naar zakelijke account, inclusief bijbehorende instellingen, voorkeuren en apps. Ook zijn gebruikersprofielen handig wanneer je je Android-smartphone met anderen deelt, zoals je kind.

Vanaf Android 13 kun je vanaf het vergrendelscherm (ook wel lockscreen genoemd) wisselen tussen gebruikersprofielen. Dat is handig, want zo hoef je niet langer eerst de instellingen in te duiken.

3. Qr-codes scannen

Qr-codes bestaan al heel lang, maar beleefden in 2021 hun doorbraak. Android 13 speelt op die toegenomen populariteit in door het scannen van qr-codes makkelijker te maken.

Voortaan kun je de codes namelijk vanaf het vergrendelscherm scannen. Het is dus niet nodig om het toestel te ontgrendelen en een geschikte camera-app te openen.

Dit weten we al over Android 13

Eind vorig jaar doken de eerste beelden van Android 13 op. Afgezien van wat nieuwe functies lijkt de volgende versie als twee druppels water op zijn voorganger.

We verwachten dat de eerste testversie van Android 13, die voor ontwikkelaars bedoeld is, de komende maanden wordt uitgebracht. Vervolgens rolt de definitieve versie (voor consumenten) pas later in 2022 uit.

Tot aan de definitieve release van Android 13 gaat er waarschijnlijk nog genoeg gesleuteld worden, dus houd onze site, nieuwsbrief of app in de gaten voor de laatste nieuwtjes.