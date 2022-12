Downloaden maar: Android 13 rolt nu uit voor Nokia G50 en XR20

Nokia is deze week begonnen met de uitrol van Android 13 op twee van haar toestellen, namelijk de G50 en XR20. Gebruikers van deze smartphones kunnen de update ieder moment verwachten en installeren.

Android 13 nu te downloaden op Nokia G50 en XR20

Nokia is onlangs begonnen met de uitrol van Android 13 op haar smartphones. Eerst waren de Nokia X10 en X20 aan de beurt. Nu volgen de Nokia G50 en XR20. Naast de nieuwe software brengt de update ook een nieuwe beveiligingspatch, namelijk die van november 2022.

Om te controleren of de Android-update al bij jouw Nokia is aangekomen, check je de volgende dingen. Heb je een melding ontvangen over een nieuwe softwareversie, klik dan op de notificatie en volg de stappen. Je kunt ook handmatig controleren of jouw smartphone klaar is voor de update. Daarvoor open je de instellingen van je smartphone en ga je naar ‘Software-update’.

Nokia XR20

Dit brengt Android 13 naar Nokia-gebruikers

De Nokia G50 is een budgetsmartphone met een adviesprijs van 279 euro. Het toestel heeft specificaties die we bij zo’n prijskaartje verwachten. Zo is de processor niet de snelste en zijn de camera’s niet fantastisch. Wel heeft de smartphone een ruime accu en is de kale Nokia-schil gemakkelijk in gebruik.

De G50 draait uit de doos op Android 11, maar is voorzien van drie jaar aan Android-updates. Android 13 is dus de laatste grote versie, maar daarmee is het toestel voor nu nog up-to-date. Met de nieuwste software ben je onder meer beter digitaal beschermd, pas je meer vormgeving aan naar jouw voorkeur en verander je per app de taalinstellingen.

De robuuste Nokia XR20 heeft een adviesprijs van 499 euro en kan tegen een stootje. Voor die meerprijs krijg je betere specificaties vergeleken met de G50, maar qua software zijn ze hetzelfde. De eerdergenoemde functies van Android 13 vind je ook op de Nokia XR20.

Lees meer over Android 13 op Android Planet

Bij Android Planet houden we de Android 13-updates goed in de gaten om jou als lezer op tijd te informeren. Wekelijks publiceren we daarom het update-overzicht. Daarin zetten we alle smartphones die geüpdatet worden op een rijtje.

Wil je meer weten over de Android 13? Bekijk dan onze uitgebreide (video)review. Daarin vertelt Android Planet-redacteur Wouter je precies wat er nieuw en verbeterd is.