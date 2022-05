Dit is Android 13: de belangrijkste nieuwe features op een rij

Google heeft tijdens het I/O 2022-evenement Android 13 aan het grote publiek laten zien. Hierdoor weten we nu precies welke vernieuwingen de Android-versie met zich meebrengt. Lees gauw verder!

Android 13 officieel getoond

De aankondiging van nieuwe Android-versies verloopt ieder jaar wat apart. Google brengt al voor de I/O-conferentie – de plek waar nieuwe software centraal staat – een bètaversie van Android uit, maar bewaart de belangrijkste verbeteringen voor een uitgebreide keynote tijdens I/O.

Dit geldt ook voor Android 13, dat nu uitgebreid is gepresenteerd. De grote Android-update is nog in ontwikkeling, maar later dit jaar officieel te downloaden. In dit artikel nemen we de belangrijkste vernieuwingen met je door, zodat je weet wat je kunt verwachten.

De Android 13-functies

Android 13 is een minder spannende update dan zijn voorganger. Android 12 introduceerde een compleet nieuw design (Material You) én handige privacyfuncties. Android 13 borduurt hier op voort en voert vooral kleine verbeteringen door. Zo krijg je nog meer opties om het uiterlijk van Android aan te passen en komen er standaard kleurenthema’s, waarmee je in één keer de look van de software aanpast.

Daarnaast wordt het mogelijk om app-iconen mee te laten kleuren met het thema dat jij op je smartphone gebruikt. Zo oogt de software meer als één geheel en komen je favoriete kleurtjes beter naar voren. Daarnaast werkt deze feature ook met niet-Google-apps, in tegenstelling tot bij Android 12.

Helaas werkt deze functie wel alleen op Pixel-telefoons. Ook komen er meer kleurenthema’s om uit te kiezen. De muziekspeler, die je bovenaan de notificatiebalk ziet, kleurt nu ook mee met de artwork van je muziek.

Een belangrijk speerpunt van Android 13 is privacy en beveiliging. Een handige nieuwe optie is dat je apps toegang kan geven tot bepaalden mediatypen. Zo krijgt een app om audio mee te bewerken, niet ook toegang tot je foto’s en video’s. Die bestanden heeft de app immers niet nodig om goed te functioneren. Ook handig: je kan apps zelfs toegang geven tot specifieke mediabestanden, in plaats van in één keer al je foto’s en video’s te delen.

Daarnaast gaan pushmeldingen in Android 13 op de schop. Ze zijn nu vooral een stuk minder opdringerig. Apps moeten voortaan toestemming vragen om meldingen te mogen sturen. Ook de Google Assistent wordt minder storend. Het slimme hulpje roep je nu op door de thuisknop van je smartphone eventjes in te drukken, maar dit kun je straks uitschakelen. Handig voor als je de Assistent toch niet veel gebruikt.

Verder gaat de Play Store op de schop, doordat Google de app-winkel een nieuw design geeft. De Play Store ziet er hierdoor simpeler uit en het wordt makkelijker om nieuwe apps te ontdekken.

Een andere slimme feature is dat je nu de systeemtaal per app kan instellen. Als je meerdere talen spreekt, kan het misschien fijn zijn om een app in de ene taal te gebruiken, en een andere applicatie in een andere taal in te stellen.

Beter voor tablets

Android 13 voert ook verbeteringen door voor tablets. Multitasken wordt fijner doordat je makkelijker de splitscreen-weergave kan activeren. Hiermee gebruik je meerdere apps tegelijk. Vanuit het app-overzicht sleep je simpelweg een app-icoon naar de rechterkant van het scherm om te beginnen met multitasken.

Gebruik je graag een stylus op je Android-tablet, bijvoorbeeld om aantekeningen of schetsen te maken? In Android 13 kun je je hand gewoon op het scherm laten rusten, zonder dat je tablet dit registreert als een veegbeweging.

Android 13 release

Android 13 wordt later dit jaar uitgebracht, waarschijnlijk in augustus of september. De Pixel-telefoons, die Google zelf maakt, krijgen de update dan direct. Andere fabrikanten moeten daarna aan de slag om de nieuwe versie voor smartphones uit te brengen.

De Google Pixel 6 Pro

Tot de definitieve release verschijnen meerdere bètaversies, waarmee nieuwe features worden getest. De publieke testversie, die iedereen met een recente Google Pixel-telefoons kan downloaden, is al een tijdje beschikbaar. De tweede bèta van Android 13 is vanaf vandaag beschikbaar. Wil je weten hoe het allemaal werkt? Check dan onze tip over het installeren van de Android 13-bèta.

