Android 13 afspeelbron: laat je nu eindelijk (beperkt) muziek afspelen via je Chromecast

Vanaf Android 11 is het al mogelijk om snel te wisselen tussen audiobronnen waarmee je content wil afspelen. Vanaf dat moment werd er al gevraagd om Chromecast-support. Nu, ruim twee jaar later, is dit eindelijk toegevoegd.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android output switcher: dit kun je ermee

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar de ‘Android output switcher’ is niks meer dan de afspeelbron die je kiest om muziek mee af te spelen. Google introduceerde de functie al in Android 11. Zo hoef je niet meer de instellingen in te duiken om het apparaat te kiezen waarmee je muziek wil luisteren, maar doe je dat rechtstreeks vanaf je homescreen.

Handig, want zo wissel je snel tussen je smartphone, draadloze oordopjes, bluetoothspeaker of misschien zelfs smartwatch. Afspelen via een Chromecast of andere Google-apparatuur was er helaas niet bij, maar daar is nu eindelijk verandering in gekomen. Onder andere 9to5Google schrijft dat die ondersteuning nu aanwezig is in combinatie met YouTube Music.

Ook verschillende speakergroepen of de Nest Hub zijn nu te kiezen in het snelle menu als afspeelbron, aldus de website. Wel is het zo dat de uitrol hiervan nog kleinschalig is. Zo werkt het maar bij een handjevol mensen die gebruikmaken van YouTube Music-versie 5.36.51. Het lijkt vooralsnog ook alleen te werken op de Google Pixel 7.

Op de Android Planet-redactie hebben we deze nieuwe mogelijkheid ook al gespot. App-ontwikkelaars moeten deze functie trouwens wel zelf toevoegen aan hun applicaties. Het kan dus voorkomen dat als de functie wijder uitrolt het niet werkt in combinatie met jouw favoriete muziek-app.

Gebruik jij deze functie vaak en hoeveel apparaten heb jij aan je smartphone gekoppeld? Laat dat uiteraard even weten in de reacties onder dit artikel!

Meer nieuws op Android Planet: