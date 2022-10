Android 13 rolt nog in oktober uit voor Samsung Galaxy S22-serie

De officiële uitrol van Android 13 voor de Samsung Galaxy S22-serie begint later deze maand, zo laat het bedrijf weten. Wanneer de update in Nederland verschijnt, weten we echter nog niet.

Android 13 voor Samsung Galaxy S22 nog deze maand

We hebben er even op moeten wachten, maar het hoge woord is eruit. Nog deze maand begint Samsung met de officiële uitrol van Android 13 voor de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op een ontwikkelaarsconferentie die momenteel plaatsvindt.

In sommige landen konden gebruikers al eerder aan de slag met testversies van de nieuwste Android-versie, maar hier is dat niet het geval. In welke landen de Zuid-Koreaanse fabrikant begint met de uitrol is nog wel de vraag. Het kan dus zijn dat we in Europa nog even geduld moeten hebben.

Galaxy S22-serie

Tevens worden updates in fases uitgerold en vind je qua software ook allerlei toestelvarianten op de markt. Zo zijn er de smartphones zonder enige vorm van opsmuk of branding. Er zijn ook toestellen die zijn voorzien van een laagje provider-software, waardoor een bepaalde update sneller of juist langzamer verschijnt. Terwijl de Android 13-update dan uitrolt voor de telefoon van een familielid, kennis of collega, kan het dus ook zo zijn dat jij er nog steeds op moet wachten.

Andere Samsung-toestellen die vermoedelijk dit jaar nog de nieuwe software-update krijgen zijn de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4, maar ook de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3.

Nieuw in Android 13 voor Samsung

Weten wat er allemaal nieuw is? Check dan natuurlijk onze Android 13 review of bekijk onderstaande video! Samsung maakt gebruik van hun eigen One UI-schil, die flink is aangepast, maar ook allerlei andere upgrades kent. Zo is er een nieuw vergrendelscherm aanwezig, kun je flink aan de slag met Bixby-routines en zien we allerlei nieuwe pictogrammen.

Heb je nou geen Samsung Galaxy S22-toestel op zak of misschien wel helemaal geen Samsung-smartphone, check dan onze grote Android 13 update-overzicht. Daarin houden we van alle fabrikanten en recente toestellen en tablets bij of ze de update krijgen en wanneer dat gaat gebeuren.

