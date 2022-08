Android 13-update kan niet worden teruggedraaid op Google Pixel 6-telefoons

Heb je Android 13 geïnstalleerd op je Google Pixel 6a, 6 of 6 Pro, maar je vindt het helemaal niks? Als je de update hebt, is Android 12 terugzetten er niet meer bij en dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 12 ‘rollback’ Google Pixel 6 niet mogelijk

Google heeft een grote verassing voor ons in petto, want Android 13 werd officieel uitgebracht. De nieuwste versie van Android gaat gepaard met verschillende nieuwe functies en is vanaf nu te installeren op verschillende Pixel-smartphones van Google. Voorheen kon je altijd een image downloaden van een oudere versie, om die vervolgens terug te zetten als je de nieuwe Android-versie toch niks vond.

Op de Google Developers-pagina waar die bestanden te vinden zijn, is echter een opmerkelijke waarschuwing te vinden. Heb je Android 13 geïnstalleerd op een Google Pixel 6, 6 Pro of Pixel 6a, dan kun je geen image van Android 12 meer terugzetten en de oudere Android-versie niet meer gebruiken.

Heeft te maken met Tensor-chip?

Opvallend is dat dit alleen genoemd wordt bij de nieuwste generatie van Pixel-telefoons. De zoekgigant zelf heeft geen exacte reden genoemd, maar het lijkt te maken te hebben met de zelfontwikkelde Tensor-processor. Die is te vinden in Pixel 6-serie, maar niet in oudere modellen. Daarbij wordt aangegeven dat dit een extra beveiligingsmaatregel zou zijn van Google.

Wees je er dus van bewust dat als je Android 13 installeert op een toestel uit de Pixel 6-serie dat je niet meer terugkunt naar Android 12. Als dit klopt gaat straks hetzelfde op voor de nieuwe Pixels. De Google Pixel 7 en 7 Pro worden binnen enkele weken verwacht en krijgen een nieuwe generatie Tensor-chip.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over Android 13

Android 13 is officieel uitgebracht. Later dit jaar verwachten we de grote update voor smartphones van onder andere Samsung, Xiaomi, Motorola, Nokia en OnePlus. Met Android 13 richt Google zich nog meer op privacy, is er gesleuteld aan een uniform design en het werkt beter op tablets.

Houd Android Planet goed in de gaten, want de komende weken verschijnt daar natuurlijk meer info over de nieuwe software, waaronder onze uitgebreide review.