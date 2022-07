Overzicht: deze toestellen krijgen (waarschijnlijk) de Android 13-update

Android 13 komt eraan! De nieuwste Android-versie introduceert allerlei verbeteringen, maar krijgt jouw smartphone de update? We zetten de verwachtingen op een rijtje.

Een nieuw jaar, een nieuwe Android-versie. Over een paar maanden, waarschijnlijk in augustus of september, verschijnt Android 13. Eerst voor Googles eigen Pixel-smartphones, daarna voor telefoons van andere merken. Maar: iedere fabrikant heeft een ander updatebeleid en het kan per toestel verschillen of jij een update krijgt.

Android Planet publiceert daarom bij iedere nieuwe Android-versie een groot update-overzicht. Daar verzamelen we alle informatie en de (verwachte) updateplannen van fabrikanten. Zo weet jij of jouw smartphone wel of niet wordt bijgewerkt naar Android 13.

Omdat Android 13 nog niet officieel is uitgebracht, moeten fabrikanten hun updateplannen nog onthullen. Gelukkig kunnen we al wel een goede voorspelling doen, omdat voor bestaande Android-telefoons het updatebeleid bekend is. Wil je weten of jouw toestel Android 13 krijgt? Check dan het overzicht hieronder.

Wanneer is Android 13 te downloaden?

Google brengt nieuwe Android-versies altijd in augustus of september uit, dus we moeten nog eventjes op Android 13 wachten. Zodra de precieze releasedatum bekend is – en andere fabrikanten ook informatie hebben gedeeld – werken we dit artikel natuurlijk bij. Let op: in het overzicht hieronder hebben we verouderde telefoons (die al wat jaren oud zijn) niet meegenomen.

Dit Android 13 update-overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 6 juli 2022.

Met een Google-smartphone ben je ervan verzekerd dat je Android 13 direct en als eerste krijgt. Het updatebeleid van Google is dit jaar simpel: heb je een Pixel 4 of nieuwer, dan ontvangt je sowieso bij de release een Android 13-update. Oudere telefoons vallen helaas buiten de boot.

Samsung staat bekend om zijn uitstekende updatebeleid. Sterker nog: het bedrijf is soms zelfs sneller en beter met Android-updates dan Google. Toestellen krijgen veel Android-versie-updates en lang beveiligingspatches. Veel gebruikers kunnen er daarom vanuit gaan dat ze Android 13 ontvangen.

Nokia stond lange tijd bekend om het goede en snelle updatebeleid, maar tegenwoordig is dat anders. HMD Global, het bedrijf dat de toestellen maakt, doet er behoorlijk lang over om de nieuwste Android-versies uit te brengen. Dit zijn de Nokia-telefoons die waarschijnlijk een Android 13-update krijgen:

Motorola brengt regelmatig nieuwe smartphones uit, maar heeft niet zo’n beste reputatie als het om Android-updates gaat. De fabrikant is relatief langzaam en geeft veel toestellen slechts één grote update. Heb je een Moto-telefoon en al Android 12 gekregen, dan val je waarschijnlijk buiten de boot. Met de onderstaande toestellen zit je wel goed.

Heb je een recente OnePlus-telefoon? Dan krijg je hoogstwaarschijnlijk wel een Android 13-update. Houd er wel rekening mee dat het updatebeleid van OnePlus de laatste tijd achteruit is gegaan. Het bedrijf is vooral behoorlijk langzaam met het bijwerken van zijn populairste smartphones.

Xiaomi voorziet zijn smartphones doorgaans netjes en op tijd van Android-updates. De precieze updateplannen voor Android 13 zijn nog niet bekend, maar we denken dat de onderstaande telefoons worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Poco (onderdeel van Xiaomi):

Oppo’s updatebeleid is vrij duidelijk en het bedrijf gaat waarschijnlijk veel toestellen bijwerken naar Android 13. Deze smartphones komen waarschijnlijk in aanmerking voor een update:

Sony brengt ieder jaar maar een handjevol smartphones uit en daardoor kunnen we wel goed inschatten welke Android 13 krijgen. Check de lijst hieronder om te zien of jouw toestel erbij zit.

Wat is nieuw in de Android 13-update?

Android 13 is niet zo’n grote update als Android 12, maar introduceert natuurlijk wel de nodige vernieuwingen. Zo voert Google verschillende designverbeteringen door, waardoor het vergrendelscherm wat overzichtelijker wordt.

Daarnaast kleuren app-icoontjes nu mee met het thema dat je hebt geselecteerd. Op deze manier oogt Android consistenter én persoonlijker. Verder komen er meer standaardthema’s beschikbaar om het uiterlijk van de software in één keer aan te passen.

→ Lees meer op de versiepagina van Android 13 voor alle nieuwe functies

Android 13 richt zich daarnaast op privacy en beveiliging. Nieuw is de optie om apps alleen tot bepaalde mediatypen toegang te geven. Een audiobewerking-app heeft bijvoorbeeld niet per se toegang tot je foto’s en video’s nodig – en dus krijgt ‘ie deze rechten ook niet.

Tot slot krijgt de Play Store in Android 13 een make-over en is de nieuwste Android-versie beter geschikt voor tablets. Je kan fijner multitasken en een stylus gebruiken op je tablet moet ook beter werken. In Android 13 kun je je hand gewoon op het scherm laten rusten, zonder dat je tablet dit registreert als een veegbeweging.

Staat jouw toestel niet de lijst, of zijn we er eentje vergeten? Laat het dan weten in de reacties hieronder, zodat je jouw smartphone aan de lijst toevoegen. Let er daarnaast op dat de plannen van fabrikanten nog niet bekend zijn, dus het overzicht hierboven kan nog worden gewijzigd.